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16 сентября 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Цорк — о Ярмоленко: Хорошим футболистам не нужно много времени на адаптацию

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк считает, что украинский нападающий Андрей Ярмоленко, перешедший минувшим летом из киевского «Динамо», отлично вписался в команду.

Спортивный директор дортмундской <span class=error>Боруссии</span> <span class=error>Михаэль</span> <span class=error>Цорк</span> считает что украинский нападающий Андрей Ярмоленко перешедший минувшим летом из киевского Динамо отлично вписался в команду. Увеличить
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«Мы знали, что он способен на такое. Знали, что он способен показывать очень хорошую игру. Андрею ещё нужно привыкнуть к нашему игровому ритму на более длинной дистанции, но он уже отлично вписался в команду. Хорошим футболистам зачастую не нужно много времени на адаптацию», — приводит слова Цорка Ruhr Nachrichten.

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