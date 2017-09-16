Левандовски в следующем году хочет перейти в «Реал»
Форвард сборной Польши Роберт Левандовски в следующем году перейдет из «Баварии» в «Реал», утверждает AS.
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29-летний поляк попросил своего агента организовать этот трансфер следующим летом.
Ранее Левандовски публично раскритиковал руководство мюнхенского клуба за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии. Это не понравилось многим игрокам, поэтому игрок в ближайшее время может сменить команду.
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