Дефо поразил ворота 36 команд АПЛ в 17 сезонах

«Брайтон» стал 36-й командой АПЛ, которой забивал 34-летний форвард в своей карьере, лишь три игрока огорчили большее количество клубов — Фрэнк Лэмпард (39 команд), Энди Коул (38) и Алан Ширер (37).



Кроме того, этот сезон АПЛ стал для Дефо 17-м, в котором он поражает ворота соперников. У Лэмпарда 18 таких сезонов, у Пола Скоулза 19, а у Райана Гиггза — 21 сезон.



Наконец, Дефо не забивал за «Борнмут» 5 977 дней — с мая 2001 года. Тогда с ним в одной команде выступал нынешний главный тренер Эдди Хау.