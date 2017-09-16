Дефо поразил ворота 36 команд АПЛ в 17 сезонах
Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо своим голом в ворота «Брайтона» (2:1) в пятом туре английской
Премьер-лиги не только обеспечил своей команде первую победу в чемпионате, но и обновил ряд личных рекордов.
«Брайтон» стал 36-й командой АПЛ, которой забивал 34-летний форвард в своей карьере, лишь три игрока огорчили большее количество клубов — Фрэнк Лэмпард (39 команд), Энди Коул (38) и Алан Ширер (37).
Кроме того, этот сезон АПЛ стал для Дефо 17-м, в котором он поражает ворота соперников. У Лэмпарда 18 таких сезонов, у Пола Скоулза 19, а у Райана Гиггза — 21 сезон.
Наконец, Дефо не забивал за «Борнмут» 5 977 дней — с мая 2001 года. Тогда с ним в одной команде выступал нынешний главный тренер Эдди Хау.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter