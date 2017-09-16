«Увольнение Слуцкого возможно. Но это будет глупо»
Сегодня «Халл» примет «Сандерленд» в матче 8-го тура первенства Англии. А в среду «тигры» уступили на выезде «Фулхэму» (1:2) и откатились на 16-е место. Это поражение стало для команды Леонида Слуцкого пятым в последних шести встречах, включая кубковую. О том, что стало причинами кризиса, мы поговорили с обозревателем издания Hull Daily Mail Уиллом Джексоном.
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Видимо, что-то случилось...
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— У «Халла» кошмарный старт сезона, остается всего три очка до зоны вылета. Что происходит?
— Все проблемы сводятся к неоднозначной летней деятельности клуба. Да, «Халл» назначил Слуцкого еще в июне, но только на финише трансферного окна «тигры» начали проявлять активность и подписали контракты с несколькими новичками. «Халл» расстался с аномальным числом игроков — в том числе с ключевыми футболистами прошлого сезона, такими как Магуайр и Робертсон. Их нельзя заменить по щелчку — требуется время.
— Как вы оцениваете заявочную кампанию «Халла»? Разве новички настолько сильны?
— Конечно, не хватает качественных исполнителей, которые имелись в прошлом сезоне. Но это нормально: клуб вылетел из
— Вы сказали, что с финансами не ахти. Но почему? «Халл» много кого продал, получил солидную сумму от крупного
— Это самый распространенный вопрос межсезонья. Действительно, клуб заработал неплохие деньги на продажах Клукаса, Магуайра и Робертсона, но отказывался их реинвестировать. «Скупы» — неправильное слово. Скорее владельцы просто неохотно тратились.
— Неохотно? Они не заинтересованы в возвращении в элиту?
— Заинтересованы. Как владелец, так и сам Слуцкий все время говорят о том, что цель —
— Что изменил Слуцкий в команде?
— На сегодня «тигры» — вторые по результативности в лиге, уступая только лидирующему «Лидсу», но худшие вместе с «Бертоном» и «Болтоном» по пропущенным голам. Это явный показатель того, что команда играет открыто, но вряд ли болельщикам нравится видеть мячи в своих воротах. «Халл» уступил со счетом 0:5 в Дерби, потому что неловко и вяло оборонялся. Хотя подобного результата можно было ожидать, ведь в составе выходит отряд юных бойцов, которые только вчера впервые увидели друг друга. Слуцкий экспериментирует со схемой 3−4−3, на это тоже нужно время для адаптации. «Халл» полностью изменился с прошлого сезона — это касается и стиля игры, и футболистов, и тренера.
— Как вам Слуцкий в принципе? Тот тренер, который нужен «Халлу»?
— Вне всяких сомнений, он очень популярен в городе. Слуцкий очаровал болельщиков своим открытым и добродушным характером. Но пока рано говорить о том, тот ли этот тренер. Времени с назначения прошло мало, а новичков — много. Пока у меня сложилось только одно впечатление о нем: на мой взгляд, Слуцкий был необычайно шокирован тем, как труден и безжалостен чемпионшип.
— А безжалостны ли Алламы? Увольнение Слуцкого возможно?
— Да, но на данном этапе турнира это будет очень глупо.
— Каков ваш прогноз? Будет ли Слуцкий главным тренером в конце сезона?
— Надеюсь, что да. Очень хочу, чтобы он привел «Халл» к успеху. Думаю, что у него получится. Это умный, требовательный и трудолюбивый человек — важные качества для тренера.
— Что вы будете считать успехом?
— Выход в
СЛУЦКИЙ: «КОГДА МЫ ПРОИГРЫВАЕМ, Я БУДТО УМИРАЮ»
Своим мнением о ситуации поделился и сам российский тренер.
— Каждый домашний матч — шанс для нас. «Сандерленд» — хорошая команда, но мы выступаем дома, — сказал Слуцкий в интервью клубной