«Увольнение Слуцкого возможно. Но это будет глупо»

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— У «Халла» кошмарный старт сезона, остается всего три очка до зоны вылета. Что происходит?

— Все проблемы сводятся к неоднозначной летней деятельности клуба. Да, «Халл» назначил Слуцкого еще в июне, но только на финише трансферного окна «тигры» начали проявлять активность и подписали контракты с несколькими новичками. «Халл» расстался с аномальным числом игроков — в том числе с ключевыми футболистами прошлого сезона, такими как Магуайр и Робертсон. Их нельзя заменить по щелчку — требуется время.

— Как вы оцениваете заявочную кампанию «Халла»? Разве новички настолько сильны?

— Конечно, не хватает качественных исполнителей, которые имелись в прошлом сезоне. Но это нормально: клуб вылетел из премьер-лиги, и люди неохотно идут в команду из первенства Англии. С деньгами летом было туго. Считаю, что «Халл» приобрел достаточно хороших игроков, учитывая финансовую блокаду. Большинство из них — молодежь с высоким потенциалом. Слуцкому остается наде-яться, что они добьются прогресса у «тигров».

— Вы сказали, что с финансами не ахти. Но почему? «Халл» много кого продал, получил солидную сумму от крупного ТВ-контракта и «парашютные» выплаты от футбольной ассоциации как вылетевший из АПЛ. Неужели владельцы клуба Эхаб и Ассем Алламы настолько скупы?

— Это самый распространенный вопрос межсезонья. Действительно, клуб заработал неплохие деньги на продажах Клукаса, Магуайра и Робертсона, но отказывался их реинвестировать. «Скупы» — неправильное слово. Скорее владельцы просто неохотно тратились.

— Неохотно? Они не заинтересованы в возвращении в элиту?

— Заинтересованы. Как владелец, так и сам Слуцкий все время говорят о том, что цель — премьер-лига. Но у «Халла» есть задолженность перед семьей Алламов, и таким образом «тигры» пытаются ее погасить. Поэтому клуб не может позволить себе вкладывать в новичков столько, сколько «Мидлсбро» и «Вулверхэмптон».

— Что изменил Слуцкий в команде?

— На сегодня «тигры» — вторые по результативности в лиге, уступая только лидирующему «Лидсу», но худшие вместе с «Бертоном» и «Болтоном» по пропущенным голам. Это явный показатель того, что команда играет открыто, но вряд ли болельщикам нравится видеть мячи в своих воротах. «Халл» уступил со счетом 0:5 в Дерби, потому что неловко и вяло оборонялся. Хотя подобного результата можно было ожидать, ведь в составе выходит отряд юных бойцов, которые только вчера впервые увидели друг друга. Слуцкий экспериментирует со схемой 3−4−3, на это тоже нужно время для адаптации. «Халл» полностью изменился с прошлого сезона — это касается и стиля игры, и футболистов, и тренера.

— Как вам Слуцкий в принципе? Тот тренер, который нужен «Халлу»?

— Вне всяких сомнений, он очень популярен в городе. Слуцкий очаровал болельщиков своим открытым и добродушным характером. Но пока рано говорить о том, тот ли этот тренер. Времени с назначения прошло мало, а новичков — много. Пока у меня сложилось только одно впечатление о нем: на мой взгляд, Слуцкий был необычайно шокирован тем, как труден и безжалостен чемпионшип.

— А безжалостны ли Алламы? Увольнение Слуцкого возможно?

— Да, но на данном этапе турнира это будет очень глупо. Во-первых, Алламы достаточно терпеливы и часто даже затягивают с отставками. Во-вторых, «Халл» получил одиннадцать новых футболистов — владельцы должны понимать, что пока рано спрашивать Слуцкого за результат.

— Каков ваш прогноз? Будет ли Слуцкий главным тренером в конце сезона?

— Надеюсь, что да. Очень хочу, чтобы он привел «Халл» к успеху. Думаю, что у него получится. Это умный, требовательный и трудолюбивый человек — важные качества для тренера.

— Что вы будете считать успехом?

— Выход в премьер-лигу в этом розыгрыше не так важен. Главное, чтобы Слуцкий смог успокоить и без того раскачанную лодку «Халла». Очевидно, что сейчас команда очень молода, и если эти футболисты станут прогрессировать, то мощным будет и «Халл». Хочется, чтобы команда снова считалась сильной.

СЛУЦКИЙ: «КОГДА МЫ ПРОИГРЫВАЕМ, Я БУДТО УМИРАЮ»

Своим мнением о ситуации поделился и сам российский тренер.