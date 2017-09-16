«Борнмут» одолел «Брайтон», одержав первую победу в этом сезоне АПЛ
«Борнмут» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1.
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На 55-й минуте Соломон Марч вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Эндрю Сурман сравнял счёт, а спустя шесть минут Джермейн Дефо забил свой первый гол за «Борнмут» после возвращения в команду и принёс хозяевам три очка.
«Борнмут» одержал первую победу в сезоне после четырёх поражений подряд и с тремя баллами в активе идёт на предпоследнем месте в таблице АПЛ. «Брайтон» (4) — 14-й.
|15.09.2017 22:00
|основной раунд: 5-й тур
|Борнмут
|2:1
|Брайтон & Хоув
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Крис Хьютон
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
|8
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|4
|4
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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