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16 сентября 2017, 0:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Борнмут» одолел «Брайтон», одержав первую победу в этом сезоне АПЛ

«Борнмут» обыграл «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 5-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Борнмуте на стадионе «Виталити — Дин Корт» и завершилась со счётом 2:1.

<span class=error>Борнмут</span> обыграл Брайтон энд <span class=error>Хоув</span> <span class=error>Альбион</span> в матче 5-го тура чемпионата Англии. Увеличить
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На 55-й минуте Соломон Марч вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Эндрю Сурман сравнял счёт, а спустя шесть минут Джермейн Дефо забил свой первый гол за «Борнмут» после возвращения в команду и принёс хозяевам три очка.

«Борнмут» одержал первую победу в сезоне после четырёх поражений подряд и с тремя баллами в активе идёт на предпоследнем месте в таблице АПЛ. «Брайтон» (4) — 14-й.

15.09.2017 22:00 основной раунд: 5-й тур
Борнмут 2:1 Брайтон & Хоув
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдди Хау Крис Хьютон
Голы
67′ Серман Э.  
73′ Дефо Дж.  
  Марч С. 55′
Составы
Бегович А. 27
Дэниэлс Ч. 11
Аке Н. 5
Фрэнсис С. 2
Смит А. 15
Пью М. 7
Серман Э. 6
Артер Г. 8
78′ Дефо Дж. 18
Афобе Б.  
65′ Фрэйзер Р. 24
Айби Дж.  
90′ Кинг Дж. 17
Гослинг Д.  
1 Райан М.
29 Зуттнер М.
10 Хемед Т.
5 Данк Л.
22 Даффи Ш.
23 Росениор Л.
20 Марч С.
24 Преппер Д.
6 Стивенс Д.
11 Кноккарт Э. 77′
  Маррей Г.
13 Гросс П. 77′
  Искиэрдо Х.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
8 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 3
0 Штанги, перекладины 1
6 Угловые 4
4 Фолы 12
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон & Хоув
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