«Борнмут» одолел «Брайтон», одержав первую победу в этом сезоне АПЛ

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На 55-й минуте Соломон Марч вывел гостей вперёд. На 67-й минуте Эндрю Сурман сравнял счёт, а спустя шесть минут Джермейн Дефо забил свой первый гол за «Борнмут» после возвращения в команду и принёс хозяевам три очка.

«Борнмут» одержал первую победу в сезоне после четырёх поражений подряд и с тремя баллами в активе идёт на предпоследнем месте в таблице АПЛ. «Брайтон» (4) — 14-й.