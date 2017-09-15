«Ганновер» победил «Гамбург» и возглавил таблицу Бундеслиги
«Ганновер» одержал победу над «Гамбургом» в матче 4-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
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В дебюте второго тайма счёт в матче открыл австрийский нападающий Мартин Харник. На 82-й минуте победу команды Андре Брайтенрайтера закрепил тоголезский форвард Ихлас Бебу.
«Ганновер» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги после матча открытия тура. «Гамбург» (6) занимает седьмую строчку.
|15.09.2017 21:30
|основной раунд: 4-й тур
|HDI-Arena (AWD-Arena)
|Ганновер-96
|2:0
|Гамбург
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Андре Брайтенрайтер
|Маркус Гисдоль
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|4
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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