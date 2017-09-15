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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31023280/
15 сентября 2017, 23:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ганновер» победил «Гамбург» и возглавил таблицу Бундеслиги

«Ганновер» одержал победу над «Гамбургом» в матче 4-го тура чемпионата Германии. Встреча прошла в Ганновере на стадионе «HDI-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Ганновер одержал победу над Гамбургом в матче 4-го тура чемпионата Германии. Увеличить
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В дебюте второго тайма счёт в матче открыл австрийский нападающий Мартин Харник. На 82-й минуте победу команды Андре Брайтенрайтера закрепил тоголезский форвард Ихлас Бебу.

«Ганновер» набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Бундеслиги после матча открытия тура. «Гамбург» (6) занимает седьмую строчку.

15.09.2017 21:30 основной раунд: 4-й тур HDI-Arena (AWD-Arena)
Ганновер-96 2:0 Гамбург
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андре Брайтенрайтер Маркус Гисдоль
Голы
50′ Мартин Харник 14
82′ Илас Бебу 13
Составы
Филипп Чаунер 1
Юлиан Корб 4
Салиф Сане 20
Маттиас Острцолек 22
38′ Вальдемар Антон 31
Марвин Бакалорц 6
Пирмин Швеглер 27
Никлас Фюллкруг 24
14′ Тревизан Мартинс Фелипе 5
Илас Бебу 13
84′ Мартин Харник 14
Флориан Хюбнер 19
78′ Кенан Караман 26
Феликс Клаус 11
1 Кристиан Матения
2 Деннис Дикмайер
9 Кирьякос Пападопулос
8 Льюис Холтби
12 Соуза Силва Уоллас
28 Гидеон Юнг
11 Андре Хан
19 Свен Шипплок
6 Дуглас Сантос 86′
24 Готоку Сакаи
20 Альбин Экдаль 73′
26 Терлес Кнелль
18 Бакери Ятта 60′
23 Сеяд Салихович
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 3
4 Угловые 7
17 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Роберт Хартманн (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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