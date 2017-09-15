Спаллетти: В контракте Икарди должна быть максимально возможная сумма отступных
Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти считает, что в новом контракте клуба с форвардом Мауро Икарди должна быть прописана высокая сумма отступных. Ранее сообщалось, что вскоре аргентинец подпишет новое соглашение с «Интером», а клаусула будет повышена до € 110 млн.
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«В новом контракте Икарди должна быть прописана максимально возможная сумма отступных. Он находится на одном уровне с Иско (ранее продлил контракт с “Реалом”, сумма отступных составила € 70 млн. — Прим. “Чемпионата”) и другими топ-игроками», — цитирует Спаллетти Football Italia.
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