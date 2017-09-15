Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» от футбола из-за махинаций с билетами
Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года.
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По информации La Gazzetta dello Sport, глава туринского клуба обвиняется в связи с махинациями, связанными с продажей билетов.
Кроме того, Аньелли может быть оштрафован на 50 тысяч евро. Прокурор также требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.
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