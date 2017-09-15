Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31021962/
15 сентября 2017, 20:17 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Прокуратура требует отстранить президента «Ювентуса» от футбола из-за махинаций с билетами

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента «Ювентуса» Андреа Аньелли на два года.

Прокуратура Федерации футбола Италии потребовала отстранить президента <span class=error>Ювентуса</span> <span class=error>Андреа</span> <span class=error>Аньелли</span> на два года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По информации La Gazzetta dello Sport, глава туринского клуба обвиняется в связи с махинациями, связанными с продажей билетов.

Кроме того, Аньелли может быть оштрафован на 50 тысяч евро. Прокурор также требует оштрафовать «Ювентус» на 300 тысяч евро и провести два матча без болельщиков.

Ювентус
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
11 сентября

Главная новость для болельщиков "Спартака"

У "Рубина" большие проблемы

Наконец-то все стало ясно с контрактом Месси