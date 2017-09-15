Валенсийское дерби, проклятие Роналду, новый дом «Атлетико»
«СЭ» анонсирует матчи четвертого тура ла лиги и дает на них свой прогноз.
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«ЛЯГУШКИ» ПРОТИВ «ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ»
В Валенсию возвращается зооморфное дерби — после года перерыва «лягушки» (прозвище «Леванте») вновь скрестят мячи с «летучими мышами» (прозвище «Валенсии»). И если с «животным» именем «Валенсии» все более или менее понятно — летучая мышь является традиционным геральдическим символом для этой области страны и даже присутствует на гербе города, то история с «Леванте» чуть более запутанная. По завершению гражданской войны в Испании, в 1939 году, валенсийские клубы «Леванте» и «Химнастико» приняли решение объединиться — у первых было достаточно игроков, но не было собственного стадиона, у вторых были проблемы с составом, зато имелось свое поле, находившееся близ старого речного русла, населенного тысячами лягушек. Новый клуб сохранил имя «Леванте», а соседские земноводные быстро стали его символом.
Исторически перевес в дерби, разумеется, на стороне более титулованной «Валенсии», но вот игры на домашнем стадионе «Леванте» всегда даются «летучим мышам» с большим трудом. Статистика в последних 5 матчах на «Сьюдад де Валенсия» для гостей совершенно удручающая — единственная победа при четырех поражениях. В этом сезоне обе команды успели совершить по подвигу — отобрали очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», сыграв со «сливочными» вничью. Пришло время вспомнить, каков расклад сил в животном мире Валенсии.
ПРОКЛЯТАЯ «АНОЭТА» И РОНАЛДУ
Домашний стадион «Реал Сосьедада» обладает уникальной способностью быть не только проклятием для отдельно взятого клуба — как это, например, было с «Барселоной», которая до прошлого сезона не могла победить на «Аноэте» добрый десяток лет, — но и для отдельно взятого игрока. Криштиану Роналду, проводящий свой девятый сезон в мадридском «Реале», удивительным образом из года в год пропускает выезды в
В отсутствие своего лидера «Реалу» придется очень постараться, чтобы справиться с набравшими невероятный темп хозяевами — к трем победам подряд в чемпионате баски накануне добавили самый результативный свой международный успех, разгромив в Лиге Европы «Русенборг» (4:0). Если «сливочные» снова потеряют очки, этому мало кто удивится.
НОВЫЙ ДОМ МАДРИДСКОГО «АТЛЕТИКО»
Гости уже обещают сделать все, чтобы испортить столичной команде праздник, «украсть Рождество», но мотивации у хозяев точно будет больше: новому кораблю — достойный спуск на воду. Особенно, в присутствии короля — церемонию открытия и игру должен посетить испанский монарх Фелипе VI.
«КОЛИЗЕЙ» МЕРТВЫХ ГЛАДИАТОРОВ
«Колисеум Альфонсо Перес», на котором проводит домашние матчи «Хетафе», всегда был тем «Колизеем», на котором гибли лучшие гладиаторы страны. Четыре раза за семь лет здесь проигрывал мадридский «Реал». Два раза за полтора года — «матрасники». Три поражения за пять лет на «Колисеуме» потерпела «Барселона», причем одно из них до сих пор остается одним из самых странных и позорных в истории клуба.
В сезоне-2006/07 полуфинал Кубка Испании свел каталонцев и «Хетафе», и после первой игры на «Камп Ноу» (5:2 в пользу хозяев) «Барсу» досрочно отправили в финал. Однако наступил день ответного матча, и «Колисеум» стал свидетелем невероятной развязки — «Хетафе» сенсационно сокрушил «сине-гранатовых» (4:0) и вышел в финал, где с минимальным счетом уступил «Севилье» (0:1).
«Барса» на неделе одержала убедительную победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов, так что к новому свиданию в «Колизее» подойдет в хорошем настроении. Каталонцы лидируют в таблице и останавливаться точно не собираются. Может быть, на этот раз обойдется без мертвых гладиаторов?
15 сентября, пятница
22:00. ЭЙБАР — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.11 — Н 3.19 — П2 3.82.
16 сентября, суббота
14:00. ЛЕВАНТЕ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.15 — Н 3.28 — П2 2.34
17:15. ХЕТАФЕ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 10.0 — Н 6.30 — П2 1.24
19:30. БЕТИС — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.58 — П2 4.30
21:45. АТЛЕТИКО — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.21 — Н 5.98 — П2 14.0.
17 сентября, воскресенье
13:00. АЛАВЕС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 3.00 — Н 3.07 — П2 2.37
17:15. ЖИРОНА — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.03 — Н 3.29 — П2 2.24
19:30.
21:45. РЕАЛ СОСЬЕДАД — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 4.36 — Н 4.08 — П2 1.65.
18 сентября, понедельник
22:00. ЭСПАНЬОЛ — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.30 — Н 3.20 — П2 3.01.
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