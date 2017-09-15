Валенсийское дерби, проклятие Роналду, новый дом «Атлетико»

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«ЛЯГУШКИ» ПРОТИВ «ЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ»

В Валенсию возвращается зооморфное дерби — после года перерыва «лягушки» (прозвище «Леванте») вновь скрестят мячи с «летучими мышами» (прозвище «Валенсии»). И если с «животным» именем «Валенсии» все более или менее понятно — летучая мышь является традиционным геральдическим символом для этой области страны и даже присутствует на гербе города, то история с «Леванте» чуть более запутанная. По завершению гражданской войны в Испании, в 1939 году, валенсийские клубы «Леванте» и «Химнастико» приняли решение объединиться — у первых было достаточно игроков, но не было собственного стадиона, у вторых были проблемы с составом, зато имелось свое поле, находившееся близ старого речного русла, населенного тысячами лягушек. Новый клуб сохранил имя «Леванте», а соседские земноводные быстро стали его символом.

Исторически перевес в дерби, разумеется, на стороне более титулованной «Валенсии», но вот игры на домашнем стадионе «Леванте» всегда даются «летучим мышам» с большим трудом. Статистика в последних 5 матчах на «Сьюдад де Валенсия» для гостей совершенно удручающая — единственная победа при четырех поражениях. В этом сезоне обе команды успели совершить по подвигу — отобрали очки у «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», сыграв со «сливочными» вничью. Пришло время вспомнить, каков расклад сил в животном мире Валенсии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">??⚽️ DE DERBI ??⚽️<br>Esta noche a eso de las 22:30 en <a href="https://twitter.com/RadioGloVal">@RadioGloVal</a> tendremos la mejor previa del DERBI de Valencia en <a href="https://t.co/tubaovGImH">https://t.co/tubaovGImH</a> <a href="https://t.co/gtnzoVSeFl">pic.twitter.com/gtnzoVSeFl</a></p>— Valencia CF News (@Valencia_CF1919) <a href="https://twitter.com/Valencia_CF1919/status/908306636363763712">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРОКЛЯТАЯ «АНОЭТА» И РОНАЛДУ

Домашний стадион «Реал Сосьедада» обладает уникальной способностью быть не только проклятием для отдельно взятого клуба — как это, например, было с «Барселоной», которая до прошлого сезона не могла победить на «Аноэте» добрый десяток лет, — но и для отдельно взятого игрока. Криштиану Роналду, проводящий свой девятый сезон в мадридском «Реале», удивительным образом из года в год пропускает выезды в Сан-Себастьян. Последний раз португалец играл на «Аноэте» 29 октября 2011 года — в течение следующих шести лет гостевые матчи «Реала» против басков, по разным причинам — травмы, ротация, дисквалификации, — проходили без него. Роналду и на этот раз не сможет помочь своей команде — 4-й тур станет последним, который он пропустит из-за красной карточки, полученной в первой игре за Суперкубок Испании.

В отсутствие своего лидера «Реалу» придется очень постараться, чтобы справиться с набравшими невероятный темп хозяевами — к трем победам подряд в чемпионате баски накануне добавили самый результативный свой международный успех, разгромив в Лиге Европы «Русенборг» (4:0). Если «сливочные» снова потеряют очки, этому мало кто удивится.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:44.44444444444444% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BY8hfA5lwho/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">LISTOS???</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-12T15:16:44+00:00">Сен 12 2017 в 8:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

НОВЫЙ ДОМ МАДРИДСКОГО «АТЛЕТИКО»

Красно-белая часть испанской столицы готовится к большому празднику — в субботу состоится торжественное открытие нового стадиона «Атлетико» «Ванда Метрополитано», на котором «матрасники», ведомые недавно продлившим контракт с клубом Диего Симеоне, продолжат творить славную историю. Весь день вокруг арены, расположившейся в юго-восточной части города, будут проходить праздничные мероприятия: утром откроются музыкальная и детская фан-зоны, днем в воздух взмоет самый большой в Испании клубный флаг (площадью в 338 м2), а вечером наступит время для главного праздника — футбольного. В дебютном матче на новой арене «Атлетико» примет «Малагу».

Гости уже обещают сделать все, чтобы испортить столичной команде праздник, «украсть Рождество», но мотивации у хозяев точно будет больше: новому кораблю — достойный спуск на воду. Особенно, в присутствии короля — церемонию открытия и игру должен посетить испанский монарх Фелипе VI.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Tendremos el honor de que Su Majestad El Rey Felipe VI presida mañana la inauguración del Wanda <a href="https://twitter.com/Metropolitano">@Metropolitano</a> <a href="https://t.co/hjltrEIHo7">https://t.co/hjltrEIHo7</a> <a href="https://t.co/w0Bs5v7lQ0">pic.twitter.com/w0Bs5v7lQ0</a></p>— Atlético de Madrid (@Atleti) <a href="https://twitter.com/Atleti/status/908621161164140544">15 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«КОЛИЗЕЙ» МЕРТВЫХ ГЛАДИАТОРОВ

«Колисеум Альфонсо Перес», на котором проводит домашние матчи «Хетафе», всегда был тем «Колизеем», на котором гибли лучшие гладиаторы страны. Четыре раза за семь лет здесь проигрывал мадридский «Реал». Два раза за полтора года — «матрасники». Три поражения за пять лет на «Колисеуме» потерпела «Барселона», причем одно из них до сих пор остается одним из самых странных и позорных в истории клуба.

В сезоне-2006/07 полуфинал Кубка Испании свел каталонцев и «Хетафе», и после первой игры на «Камп Ноу» (5:2 в пользу хозяев) «Барсу» досрочно отправили в финал. Однако наступил день ответного матча, и «Колисеум» стал свидетелем невероятной развязки — «Хетафе» сенсационно сокрушил «сине-гранатовых» (4:0) и вышел в финал, где с минимальным счетом уступил «Севилье» (0:1).

«Барса» на неделе одержала убедительную победу над «Ювентусом» в Лиге чемпионов, так что к новому свиданию в «Колизее» подойдет в хорошем настроении. Каталонцы лидируют в таблице и останавливаться точно не собираются. Может быть, на этот раз обойдется без мертвых гладиаторов?

15 сентября, пятница

22:00. ЭЙБАР — ЛЕГАНЕС. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.11 — Н 3.19 — П2 3.82.

16 сентября, суббота

14:00. ЛЕВАНТЕ — ВАЛЕНСИЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.15 — Н 3.28 — П2 2.34

17:15. ХЕТАФЕ — БАРСЕЛОНА. Прогноз «СЭ» — 0:3. Прогноз WinLine — П1 10.0 — Н 6.30 — П2 1.24

19:30. БЕТИС — ДЕПОРТИВО. Прогноз «СЭ» — 2:2. Прогноз WinLine — П1 1.86 — Н 3.58 — П2 4.30

21:45. АТЛЕТИКО — МАЛАГА. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.21 — Н 5.98 — П2 14.0.

17 сентября, воскресенье

13:00. АЛАВЕС — ВИЛЬЯРРЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 0:2. Прогноз WinLine — П1 3.00 — Н 3.07 — П2 2.37

17:15. ЖИРОНА — СЕВИЛЬЯ. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.03 — Н 3.29 — П2 2.24

19:30. ЛАС-ПАЛЬМАС — АТЛЕТИК. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 2.70 — Н 3.27 — П2 2.47

21:45. РЕАЛ СОСЬЕДАД — РЕАЛ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 4.36 — Н 4.08 — П2 1.65.

18 сентября, понедельник

22:00. ЭСПАНЬОЛ — СЕЛЬТА. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.30 — Н 3.20 — П2 3.01.