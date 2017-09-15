Бывший футболист «Ливерпуля» Коло Туре стал тренером «Селтика»

Ивуариец назначен помощником главного тренера команды Брендана Роджерса.

Последним клубом Туре в карьере футболиста был шотландский «Селтик». В прошлом сезоне игрок провел за клуб девять матчей. В августе стало известно о том, что он вошел в тренерский штаб олимпийской сборной Кот-д'Ивуара.