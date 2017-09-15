«Реал» официально объявил о продлении контракта с Иско
Хавбек сборной Испании Иско Аларкон договорился с мадридским «Реалом» о новом контракте. Об этом сообщает
пресс-служба «сливочных».
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Отмечается, что новое соглашение игрока будет рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что сумма отступных за 25-летнего футболиста составит 700 млн евро.
Текущий контракт полузащитника истекал в конце сезона-2017/18.
Напомним, Иско выступает за столичный клуб с 2013 года. За это время полузащитник провел 197 матчей, забил 34 гола и отдал 46 голевых передач.
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