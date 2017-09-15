Моуринью недоволен тем, что Погба тренировался индивидуально

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Как сообщает The Sun, португальца разозлило то, что француз тренировался индивидуально с личным тренером вопреки запрету медицинского штаба «МЮ».

Врачи предостерегли Погба от любых нагрузок, чтобы избежать рецидива травмы, которая беспокоила его в прошлом сезоне. Новое повреждение, которое он получил в игре Лиги чемпионов с «Базелем», вывело его из строя на шесть недель.