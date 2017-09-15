«Ордабасы» остался без ключевого защитника до конца сезона

Южноамериканец не примет участия в оставшихся матчах КПЛ. Дело в том, что в матче 25-го тура против «Кайсара» Фонтанелло получил травму. У аргентинца полный разрыв связок голеностопа. Игрока уже прооперировали, впереди его ждет процесс восстановления.

32-летний Фонтанелло перешел в «Ордабасы» в феврале из «Урала» из премьер-лиги России и с первых же туров застолбил за собой место в основном составе команды. На его счету 24 матча и три гола в КПЛ. Стоит также отметить, что в июне аргентинец продлил контракт с клубом на три года и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Ордабасы».