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15 сентября 2017, 14:02 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» остался без ключевого защитника до конца сезона

Аргентинский защитник «Ордабасы» Пабло Фонтанелло выбыл из строя из-за травмы до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Южноамериканец не примет участия в оставшихся матчах КПЛ. Дело в том, что в матче 25-го тура против «Кайсара» Фонтанелло получил травму. У аргентинца полный разрыв связок голеностопа. Игрока уже прооперировали, впереди его ждет процесс восстановления.

32-летний Фонтанелло перешел в «Ордабасы» в феврале из «Урала» из премьер-лиги России и с первых же туров застолбил за собой место в основном составе команды. На его счету 24 матча и три гола в КПЛ. Стоит также отметить, что в июне аргентинец продлил контракт с клубом на три года и стал одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Ордабасы».

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