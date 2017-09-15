«Ордабасы» остался без ключевого защитника до конца сезона
Аргентинский защитник «Ордабасы» Пабло Фонтанелло выбыл из строя
из-за травмы до конца сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Южноамериканец не примет участия в оставшихся матчах КПЛ. Дело в том, что в матче 25-го тура против «Кайсара» Фонтанелло получил травму. У аргентинца полный разрыв связок голеностопа. Игрока уже прооперировали, впереди его ждет процесс восстановления.
32-летний Фонтанелло перешел в «Ордабасы» в феврале из «Урала» из
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