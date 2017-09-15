Леонид Слуцкий: У нас мало времени для тренировок, и я не хочу делать много изменений в составе

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«Новых травм нет, что уже хорошая новость, — приводит Hull Daily Mail слова Слуцкого. — Мазух начнет тренироваться в понедельник. Только у Кевина Стюарта небольшое повреждение. Кэмпбелл может сыграть больше, но пока не знаю, выйдет ли в стартовом составе.

Мы не будем делать много перестановок. У нас непростые соперники, но нам нужно привыкнуть к схеме игры. Времени для совместных тренировок не так много, поэтому я не хочу делать много изменений в составе.

Мейлер важен для нашей команды. В центре полузащиты у нас самая высокая конкуренция, поэтому иногда на этой позиции возможна ротация. Смена расстановки? Джексон Ирвайн играл атакующего полузащитника в «Бертоне». В нынешней расстановке у нас нет «десятки», так что нам нужно понять, как встроить его в схему.

Проблема в том, что я не видел его на этой позиции. А у нас нет времени, чтобы внедрять его и собрать больше информации о его форме. Дико и Тораль провели международную паузу в команде, а с Джексоном все по-другому. Он игрок сборной, и это моя проблема, а не его.

Матч «Халл» — «Сандерленд» пройдет 16 сентября на стадионе «Кей Си Стэдиум». Начало — 17:00 (мск).

После семи туров «тигры» занимают 16-е место с семью очками, у «Сандерленда» пять очков и 20-е место.