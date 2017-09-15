«Реал» заработал около 670 миллионов евро в сезоне-2016/17

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В прошлом году клуб заработал 674,6 миллиона евро. В предыдущем году эта сумма составила 620,1 миллиона.

Отмечается, что чистая прибыть после уплаты налогов составила 21,4 миллиона евро, чистый капитал — 463,5, а остаток денежных средств — 178. Чистый долг мадридцев остался на отрицательном уровне в размере 10,3 миллиона.

Напомним, что в сезоне-2016/17 «Реал» стал победителем чемпионата Испании, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.