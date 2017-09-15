Руни против «МЮ», Венгер против «Челси». Огненный уикенд в Англии

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ФИНАЛ КУБКА. СУПЕРКУБОК. РЕМЕЙК

Арсен Венгер ненавидит два словосочетания: «Wenger out» и «Стэмфорд Бридж». На поле «Челси» «Арсенал» не может сыграть на ноль на протяжении 12 матчей, причем в восьми случаях команда француза пропускала дважды и более. Было даже 0:6 в 2014-м. Болельщикам «Арсенала» не смотреть.

С тех пор многое изменилось. В тот день арбитр Андре Марринер ошибочно удалил Гиббса вместо Окслэйд-Чемберлена, но обоих уже на «Эмирейтс» нет. Как нет и Жозе Моуринью в «Челси». Зато все еще есть Венгер.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rob holding vs Arsene Wenger ?⚽? <a href="https://t.co/AJyIQoIJo7">pic.twitter.com/AJyIQoIJo7</a></p>— The Arsenal (@ArsenalGoals) <a href="https://twitter.com/ArsenalGoals/status/908253145280720897">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Кстати, на игру назначен Майкл Оливер — при его судействе «Арсенал» победил лишь в четырех матчах из 19. Неудивительно, что Венгер нередко критиковал его работу. Но сейчас, в случае поражения, француз вероятнее будет жаловаться на график: «Арсенал» играл в четверг почти ночью, а «Челси» во вторник. Алексис Санчес в шоке.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/ThatMomentWhen?src=hash">#ThatMomentWhen</a> You realise you're still an Arsenal player. ?? <a href="https://t.co/wKlhzgSZw8">pic.twitter.com/wKlhzgSZw8</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/908427837052465153">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЛУКАКУ — РУНИ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ

Когда 18-летний Руни впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед», Твиттер даже не существовал. А жаль: сколько лайков и ретвитов собрал бы его феноменальный дебют! В сентябре 2004-го будущий лучший бомбардир сборной Англии оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов с «Фенербахче» — 6:2.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Wish there was twitter on Rooney's debut. Still the best debut ever<br><br> <a href="https://t.co/li7LAmlKg5">pic.twitter.com/li7LAmlKg5</a></p>— Valar Morghulis (@SemperFiUnited) <a href="https://twitter.com/SemperFiUnited/status/907706486448578560">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Прошло 13 лет, Руни вернулся в родной «Эвертон» с авоськой трофеев и забил в первых двух турах. Но затем снизил активность, да еще и угодил в скандал с пьяным вождением.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Rooney arrives for training as Ronald Koeman prepares to speak for first time since star’s drink driving arrest <a href="https://t.co/ugUYrg2yF1">https://t.co/ugUYrg2yF1</a> <a href="https://t.co/vTSolQcrda">pic.twitter.com/vTSolQcrda</a></p>— MailOnline Sport (@MailSport) <a href="https://twitter.com/MailSport/status/905724840711254017">7 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впрочем, Роналд Куман верит в Руни и выпускает его в основе даже на фоне этих неурядиц. Правда, «Эвертону» это не помогает — за последнюю неделю он дважды проиграл со счетом 0:3. Вспомнит ли Руни о голах на «Олд Траффорд»? Или бывшим забьет Лукаку?

КЛОПП БЕЗ МАНЕ И ПОСЛЕ 0:5

«Ливерпуль» — единственный английский клуб, потерявший очки в Лиге чемпионов на этой неделе. Пока остальные клубы громили соперников, «красные» тужились в домашней встрече с «Севильей». Хорошо хоть «Энфилд» не фальшивил в долгожданный вечер Лиги чемпионов. Но иначе быть не могло.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">CLASS: The Kop "You'll Never Walk Alone" for <a href="https://twitter.com/LFC">@LFC</a>'s return to the <a href="https://twitter.com/ChampionsLeague">@ChampionsLeague</a>. ???<a href="https://twitter.com/NBFootball">@NBFootball</a> <br><br>Full video ▶️ <a href="https://t.co/OJ0v0v5DhD">https://t.co/OJ0v0v5DhD</a> <a href="https://t.co/O2QopO9nF6">pic.twitter.com/O2QopO9nF6</a></p>— SPORF (@Sporf) <a href="https://twitter.com/Sporf/status/908464072433324032">14 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В среду за команду Юргена Клоппа играл Мане, но в премьер-лиге сенегальца не будет в ближайших трех турах — Футбольная ассоциация оставила в силе трехматчевую дисквалификацию африканца за удар ногой в челюсть Эдерсону. Перед матчем с «Севильей» Джейми Каррагер спросил у Мане мнение об удалении. Взгляните на реакцию хавбека сами.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">"Red card or not?" ?<br><br>? <a href="https://twitter.com/Carra23">@Carra23</a> <a href="https://t.co/6PST2BW4eI">pic.twitter.com/6PST2BW4eI</a></p>— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) <a href="https://twitter.com/TheAnfieldWrap/status/908046883599286275">13 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Без Мане «Ливерпуль» выиграл лишь в 5 из 12 матчей премьер-лиги, но «Бернли» дома «красные» должны одолеть и без африканца. Хотя… это же «Ливерпуль». Он может разгромить одного конкурента со счетом 4:0, а следом получить 0:5 от другого.

ДЕ БУР УШЕЛ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Первая отставка сезона уже состоялась — гонку за увольнение за явным преимуществом выиграл уже экс-тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур. Голландец установил сразу два антирекорда премьер-лиги. Во-первых, он стал первым тренером, не увидевшим гола своего клуба. Во-вторых, меньше де Бура никто не руководил командой (не считая исполняющих обязанности) — всего четыре матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Frank de Boer’s last two jobs as manager:<br><br>Inter Milan: 85 days in charge ?⚫<br>Crystal Palace: 77 days in charge ??<br><br>Short and not sweet. <a href="https://t.co/IRjmmUygZR">pic.twitter.com/IRjmmUygZR</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/907196751198781441">11 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Теперь в «Пэлас» главный — 70-летний Рой Ходжсон. Столь пожилого тренера-новичка премьер-лига еще не видела. Но кто последует за де Буром? Эдди Хау и его «Борнмут», как и «Пэлас», пока без очков. Славен Билич с «Вест Хэмом» наконец-то сдвинулся с места в начале этой недели. Рафа Бенитес с «Ньюкаслом» тоже заново научился побеждать — и даже научил команду делать это без него, ведь прошлую игру со «Суонси» испанец пропустил из-за операции.

В тройке претендентов на следующий волчий билет у букмекеров идет и Венгер, но скорее остальные 19 тренеров сменят работу, чем француз. Но на всякий случай следите за всеми: слишком многие находятся в зоне риска.

15 сентября, пятница

22.00. БОРНМУТ — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.18 — Н 3.28 — П2 3.51.

16 сентября, суббота

14.30. КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.97 — Н 3.18 — П2 2.51

17.00. НЬЮКАСЛ — СТОУК СИТИ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.30 — Н 3.24 — П2 3.27

17.00. УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 8.08 — Н 5.30 — П2 1.33

17.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — ВЕСТ ХЭМ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.34 — Н 3.18 — П2 3.25

17.00. ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.25 — Н 5.87 — П2 10.00

17.00. ХАДДЕРСФИЛД — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.22 — Н 3.32 — П2 2.28

19.30. ТОТТЕНХЭМ — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.21 — Н 6.31 — П2 12.00.

17 сентября, воскресенье

15.30. ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ. Прогноз «СЭ» — 3:2. Прогноз WinLine — П1 1.74 — Н 3.75 — П2 4.18

​18.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.28 — Н 4.78 — П2 9.11.