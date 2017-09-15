Руни против «МЮ», Венгер против «Челси». Огненный уикенд в Англии
«СЭ» — об основных интригах пятого тура
премьер-лиги.
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ФИНАЛ КУБКА. СУПЕРКУБОК. РЕМЕЙК
Арсен Венгер ненавидит два словосочетания: «Wenger out» и «Стэмфорд Бридж». На поле «Челси» «Арсенал» не может сыграть на ноль на протяжении 12 матчей, причем в восьми случаях команда француза пропускала дважды и более. Было даже 0:6 в 2014-м. Болельщикам «Арсенала» не смотреть.
С тех пор многое изменилось. В тот день арбитр Андре Марринер ошибочно удалил Гиббса вместо
Кстати, на игру назначен Майкл Оливер — при его судействе «Арсенал» победил лишь в четырех матчах из 19. Неудивительно, что Венгер нередко критиковал его работу. Но сейчас, в случае поражения, француз вероятнее будет жаловаться на график: «Арсенал» играл в четверг почти ночью, а «Челси» во вторник. Алексис Санчес в шоке.
ЛУКАКУ — РУНИ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ
Когда 18-летний Руни впервые сыграл за «Манчестер Юнайтед», Твиттер даже не существовал. А жаль: сколько лайков и ретвитов собрал бы его феноменальный дебют! В сентябре 2004-го будущий лучший бомбардир сборной Англии оформил
Прошло 13 лет, Руни вернулся в родной «Эвертон» с авоськой трофеев и забил в первых двух турах. Но затем снизил активность, да еще и угодил в скандал с пьяным вождением.
Впрочем, Роналд Куман верит в Руни и выпускает его в основе даже на фоне этих неурядиц. Правда, «Эвертону» это не помогает — за последнюю неделю он дважды проиграл со счетом 0:3. Вспомнит ли Руни о голах на «Олд Траффорд»? Или бывшим забьет Лукаку?
КЛОПП БЕЗ МАНЕ И ПОСЛЕ 0:5
«Ливерпуль» — единственный английский клуб, потерявший очки в Лиге чемпионов на этой неделе. Пока остальные клубы громили соперников, «красные» тужились в домашней встрече с «Севильей». Хорошо хоть «Энфилд» не фальшивил в долгожданный вечер Лиги чемпионов. Но иначе быть не могло.
В среду за команду Юргена Клоппа играл Мане, но в
Без Мане «Ливерпуль» выиграл лишь в 5 из 12 матчей
ДЕ БУР УШЕЛ. КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Первая отставка сезона уже состоялась — гонку за увольнение за явным преимуществом выиграл уже
Теперь в «Пэлас» главный — 70-летний Рой Ходжсон. Столь пожилого
В тройке претендентов на следующий волчий билет у букмекеров идет и Венгер, но скорее остальные 19 тренеров сменят работу, чем француз. Но на всякий случай следите за всеми: слишком многие находятся в зоне риска.
15 сентября, пятница
22.00. БОРНМУТ — БРАЙТОН. Прогноз «СЭ» — 1:0. Прогноз WinLine — П1 2.18 — Н 3.28 — П2 3.51.
16 сентября, суббота
14.30. КРИСТАЛ ПЭЛАС — САУТГЕМПТОН. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 2.97 — Н 3.18 — П2 2.51
17.00. НЬЮКАСЛ — СТОУК СИТИ. Прогноз «СЭ» — 0:1. Прогноз WinLine — П1 2.30 — Н 3.24 — П2 3.27
17.00. УОТФОРД — МАНЧЕСТЕР СИТИ. Прогноз «СЭ» — 1:1. Прогноз WinLine — П1 8.08 — Н 5.30 — П2 1.33
17.00. ВЕСТ БРОМВИЧ — ВЕСТ ХЭМ. Прогноз «СЭ» — 2:1. Прогноз WinLine — П1 2.34 — Н 3.18 — П2 3.25
17.00. ЛИВЕРПУЛЬ — БЕРНЛИ. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.25 — Н 5.87 — П2 10.00
17.00. ХАДДЕРСФИЛД — ЛЕСТЕР. Прогноз «СЭ» — 1:2. Прогноз WinLine — П1 3.22 — Н 3.32 — П2 2.28
19.30. ТОТТЕНХЭМ — СУОНСИ. Прогноз «СЭ» — 3:1. Прогноз WinLine — П1 1.21 — Н 6.31 — П2 12.00.
17 сентября, воскресенье
15.30. ЧЕЛСИ — АРСЕНАЛ. Прогноз «СЭ» — 3:2. Прогноз WinLine — П1 1.74 — Н 3.75 — П2 4.18
18.00. МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЭВЕРТОН. Прогноз «СЭ» — 2:0. Прогноз WinLine — П1 1.28 — Н 4.78 — П2 9.11.
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