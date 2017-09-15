Роббен недоволен высказываниями Левандовски о «Баварии»
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен остался недоволен поведением нападающего клуба Роберта Левандовски, утверждает Kicker.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ранее форвард публично раскритиковал боссов клуба за неспособность соответствовать «ПСЖ» и «Барселоне» на трансферном рынке, а также заявил, что сейчас в футболе важнее деньги и успехи, а не верность клуба своей философии.
Отмечается, что Роббен посчитал слова Левандовски проявлением эгоизма.
Ранее президент мюнхенцев Ули Хенесс отмечал, что клуб не собирается тратить огромные суммы на трансферном рынке, а будет делать ставку на воспитание собственных игроков.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter