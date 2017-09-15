Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31014669/
15 сентября 2017, 10:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису

«Севилья» продлила контракт с защитником Даниэлем Каррису, который в преддверии старта сезона-2017/18 был избран первым вице-капитаном клуба.

Об этом говорится на официальном сайте «Севильи».

Новый договор с 29-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года. Прежний договор португальца истекал по окончании сезона-2017/18.

Даниэл Каррису выступает за «Севилью» с 2014 года, куда перешёл из «Рединга». С тех пор защитник принял участие в 112 официальных матчах за андалузцев, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Севилья
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп