«Севилья» продлила контракт с вице-капитаном Каррису

Об этом говорится на официальном сайте «Севильи».

Новый договор с 29-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года. Прежний договор португальца истекал по окончании сезона-2017/18.

Даниэл Каррису выступает за «Севилью» с 2014 года, куда перешёл из «Рединга». С тех пор защитник принял участие в 112 официальных матчах за андалузцев, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.