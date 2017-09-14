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14 сентября 2017, 21:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола удовлетворил апелляцию «Реала» и сократил дисквалификацию защитника мадридской команды Марсело до одного матча, сообщает ABC.es.

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола удовлетворил апелляцию Реала и сократил дисквалификацию защитника мадридской команды <span class=error>Марсело</span> до одного матча сообщает ABC. Увеличить
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Бразилец в матче 3-го тура испанской Примеры с «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Хефферсоне Лерме.

Изначально Марсело был дисквалифицирован на два матча, но было принято решение сократить дисквалификацию до одной игры.

Таким образом, защитник, продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, пропустит только игру с «Реалом Сосьедад» 17 сентября.

9.09.2017 14:00 Зрители 67789 основной раунд: 3-й тур Santiago Bernabeu
Реал 1:1 Леванте
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Хуан Муньис
Голы
36′ Лукас Васкес 17
14 Альварес Иви Лопес (И. Лопес) 12′
Составы
Франсиско Кортес Касилья 13
66′ Даниэль Карвахаль 2
89′ Марселу 12
54′ Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тео Эрнандез 15
Марко Асенсио 20
Тони Кроос 8
72′ Лукас Васкес 17
Матео Ковачич 23
28′ Карим Бензема 9
Гарет Бэйл 11
62′ Маркос Льоренте 18
Франсиско Роман Иско 22
1 Фернандес Рауль
3 Тоньо
6 Хосе Мануэль Чема
15 Серхио Постиго
23 Давид Ремесейро Хасон
4 Суарес Пьер Робер
8 Джефферсон Лерма 45+1′
24 Хосе Кампанья
2 Иван Лопес 20′
19 Педро Лопес
14 Альварес Иви Лопес 68′
7 Санчес Самуэль Гарсия
17 Алекс Алегрия 55′ 47′
21 Эммануэл Боатенг 60′
Статистика
2 Желтые карточки 3
1 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 5
10 Удары в створ 2
13 Угловые 3
9 Фолы 16
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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