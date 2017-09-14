Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча
Апелляционный комитет Испанской федерации футбола удовлетворил апелляцию «Реала» и сократил дисквалификацию защитника мадридской команды Марсело до одного матча, сообщает ABC.es.
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Бразилец в матче 3-го тура испанской Примеры с «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Хефферсоне Лерме.
Изначально Марсело был дисквалифицирован на два матча, но было принято решение сократить дисквалификацию до одной игры.
Таким образом, защитник, продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, пропустит только игру с «Реалом Сосьедад» 17 сентября.
|9.09.2017 14:00
|Зрители 67789
|основной раунд: 3-й тур
|Santiago Bernabeu
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Хуан Муньис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|5
|10
|Удары в створ
|2
|13
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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