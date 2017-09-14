Дисквалификация защитника «Реала» Марсело сокращена до одного матча

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразилец в матче 3-го тура испанской Примеры с «Леванте» (1:1) получил прямую красную карточку за фол на полузащитнике Хефферсоне Лерме.

Изначально Марсело был дисквалифицирован на два матча, но было принято решение сократить дисквалификацию до одной игры.

Таким образом, защитник, продливший контракт с «Реалом» до 2022 года, пропустит только игру с «Реалом Сосьедад» 17 сентября.