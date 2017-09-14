Мадридский «Реал» объявил о договоренности с футболистом Иско о новом контракте

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Как сообщается, стороны договорились о подписании соглашения сроком до 30 июня 2022 года. Церемония подписания контракта пройдет в пятницу в пресс-центре стадиона «Сантьяго Бернабеу».

Иско перешел в «Реал» летом 2013 года из «Малаги» и с тех пор провел за мадридскую команду 197 официальных матчей, в которых забил 34 мяча.