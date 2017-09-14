Годовой бюджет «Барселоны» составит рекордные 897 миллионов евро

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Ожидается, что он составит 897 миллионов евро и станет рекордным для сине-гранатовых.

Проект должен быть утвержден в ходе собрания ассамблеи, которое пройдет 21—22 октября . Точная дата будет известна, когда утвердят день проведения матча 9-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Малагой».

Ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу сообщал, что к концу срока его полномочий годовой бюджет клуба превысит миллиард евро.