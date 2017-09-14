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14 сентября 2017, 13:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Годовой бюджет «Барселоны» составит рекордные 897 миллионов евро

Правление «Барселоны» представит проект годового бюджета на ассамблее членов клуба, сообщает Marca.

Правление Барселоны представит проект годового бюджета на ассамблее членов клуба. Увеличить
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Ожидается, что он составит 897 миллионов евро и станет рекордным для сине-гранатовых.

Проект должен быть утвержден в ходе собрания ассамблеи, которое пройдет 21—22 октября. Точная дата будет известна, когда утвердят день проведения матча 9-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Малагой».

Ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу сообщал, что к концу срока его полномочий годовой бюджет клуба превысит миллиард евро.

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