Годовой бюджет «Барселоны» составит рекордные 897 миллионов евро
Правление «Барселоны» представит проект годового бюджета на ассамблее членов клуба, сообщает Marca.
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Ожидается, что он составит 897 миллионов евро и станет рекордным для
Проект должен быть утвержден в ходе собрания ассамблеи, которое пройдет
Ранее президент каталонцев Хосеп Бартомеу сообщал, что к концу срока его полномочий годовой бюджет клуба превысит миллиард евро.
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