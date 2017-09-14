Ходжсон до «Кристал Пэлас» отказался от зарплаты в € 9 млн в год в Китае

Как сообщает Mirror, представители Ходжсона получили два крупных предложения от команд китайской Суперлиги, одно из которых предполагало зарплату почти в € 9 млн в год.

Однако Ходжсон отклонил данные варианты продолжения тренерской карьеры, так как желал вновь поработать с европейским клубом. Пост наставника «Кристал Пэлас» стал вакантным на этой неделе, после того как клуб объявил об уходе Франка де Бура.