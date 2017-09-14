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14 сентября 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Атлетико» на этой неделе может купить Диегу Косту за 60 миллионов евро

Нападающий «Челси» Диегу Коста может на этой неделе вернуться в «Атлетико», сообщает Marca.

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Лондонский клуб согласился вести переговоры с мадридцами о переходе 28-летнего игрока. «Атлетико» может приобрести испанца за 60 миллионов евро. При этом клуб сможет дозаявить Косту только в январе из-за трансферного запрета.

Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом «Челси». 11 сентября форвард покинул Бразилию и вернулся в Мадрид, где тренируется по индивидуальной программе. Он уже выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год.

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