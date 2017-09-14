«Атлетико» на этой неделе может купить Диегу Косту за 60 миллионов евро
Нападающий «Челси» Диегу Коста может на этой неделе вернуться в «Атлетико», сообщает Marca.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лондонский клуб согласился вести переговоры с мадридцами о переходе 28-летнего игрока. «Атлетико» может приобрести испанца за 60 миллионов евро. При этом клуб сможет дозаявить Косту только в январе
Напомним, что Коста был отстранен от работы с основным составом «Челси». 11 сентября форвард покинул Бразилию и вернулся в Мадрид, где тренируется по индивидуальной программе. Он уже выступал за «Атлетико» с 2010 по 2014 год.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter