Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни

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26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.

Ранее СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Месси в испанском гранде. Отмечалось, что президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу обещал пролонгацию соглашения в середине июля, однако официально об этом так и не сообщали.

Новое соглашение Месси будет действовать до лета 2021 года. Действующее соглашение в силе до лета 2018 года.