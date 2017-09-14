Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с клубом, если не произойдёт ничего непредвиденного, сообщает AS.
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Видимо, что-то случилось...
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26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.
Ранее СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Месси в испанском гранде. Отмечалось, что президент
Новое соглашение Месси будет действовать до лета 2021 года. Действующее соглашение в силе до лета 2018 года.
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