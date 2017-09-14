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14 сентября 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Месси продлит контракт с «Барселоной» в ближайшие дни

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшие дни продлит контракт с клубом, если не произойдёт ничего непредвиденного, сообщает AS.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> в ближайшие дни продлит контракт с клубом если не произойдёт ничего непредвиденного сообщает AS. Увеличить
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26 июля руководство «Барселоны» уже достигло соглашения с отцом футболиста сборной Аргентины Хорхе Месси и его братом Родриго. Было подписано рабочее соглашение, а также контракты на имиджевые права и сотрудничество между каталонским клубом и фондом Месси.
Ранее СМИ неоднократно поднимали вопрос будущего Месси в испанском гранде. Отмечалось, что президент сине-гранатовых Хосеп Мария Бартомеу обещал пролонгацию соглашения в середине июля, однако официально об этом так и не сообщали.

Новое соглашение Месси будет действовать до лета 2021 года. Действующее соглашение в силе до лета 2018 года.

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