Слуцкий признал, что футболисты «Халла» потеряли уверенность в себе

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В среду «Халл» в гостях проиграл «Фулхэму» со счетом 1:2 в матче седьмого тура Чемпионшипа, второго по силе дивизиона в Англии.

«Впервые мы сделали ставку на оборону, это стало реакцией на поражение в пятницу (0:5 от “Дерби Каунти” — прим. ТАСС). Мы потеряли уверенность. Мы очень разочарованы, поскольку заслуживали как минимум ничьей, но у нас нет времени расстраиваться», — сказал Слуцкий.

«Сейчас тяжелое время. У нас будет специальное теоретическое занятие, посвященное новой тактической схеме, думаю, нам стоит действовать в атакующем стиле. Мы должны решить проблемы вместе и настроиться на позитивный лад. Мы можем играть лучше, надеюсь, в следующих матчах мы это продемонстрируем», — продолжил он.

«С “Фулхэмом” мы сыграли нормально, у нас были моменты. Каждое поражение — это десять шагов назад, теперь мы должны двигаться вперед очень быстро. Немного не хватает уверенности, это нормальная реакция. Моя задача — изменить ситуацию и вернуть уверенность», — заключил тренер.

«Халл» потерпел четыре поражения в семи турах чемпионата и занимает 16-е место в таблице с семью очками. Трехкратный чемпион России в качестве тренера ЦСКА Слуцкий возглавил английский клуб в июне.