Леонид Слуцкий: У меня действительно трудное время
Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после поражения от «Фулхэма» (1:2) в 7-м туре
чемпион-лиги отметил, что решать проблемы команды нужно всем, кто поддерживает «тигров».
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Видимо, что-то случилось...
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По его словам, сейчас некогда думать о результате, потому что не за горами следующая игра. «Халл» потерпел четыре поражения в пяти последних поединках и опустился на 16-е место в турнирной таблице.
— Сейчас действительно трудное время, — приводит
Во втором тайме играли намного лучше, чем в первом, и заслуженно сравняли счет. Но не смогли использовать шансы, чтобы забить второй мяч. Разочарованы результатом, потому что заслуживали в этом матче как минимум ничьей.