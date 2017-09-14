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14 сентября 2017, 1:53 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Леонид Слуцкий: У меня действительно трудное время

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий после поражения от «Фулхэма» (1:2) в 7-м туре чемпион-лиги отметил, что решать проблемы команды нужно всем, кто поддерживает «тигров».

Главный тренер <span class=error>Халл</span> Сити Леонид <span class=error>Слуцкий</span> после поражения от Фулхэма (1:2) в 7-м туре <nobr>чемпион-лиги</nobr> отметил что решать проблемы команды нужно всем кто поддерживает тигров. Увеличить
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По его словам, сейчас некогда думать о результате, потому что не за горами следующая игра. «Халл» потерпел четыре поражения в пяти последних поединках и опустился на 16-е место в турнирной таблице.

— Сейчас действительно трудное время, — приводит пресс-служба «Халла» слова Слуцкого. — Но нам нужно решать проблемы вместе. И команде, и клубу, и болельщикам. Нет времени испытывать разочарование. Должны двигаться дальше, потому что следующий матч в субботу.

Во втором тайме играли намного лучше, чем в первом, и заслуженно сравняли счет. Но не смогли использовать шансы, чтобы забить второй мяч. Разочарованы результатом, потому что заслуживали в этом матче как минимум ничьей.

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