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14 сентября 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах

«Фулхэм» в домашнем матче 7-го тура Чемпионшипа одержал победу над «Халл Сити», которым руководит российский наставник Леонид Слуцкий.

Фулхэм в домашнем матче 7-го тура <span class=error>Чемпионшипа</span> одержал победу над <span class=error>Халл</span> Сити которым руководит российский наставник Леонид <span class=error>Слуцкий</span>. Увеличить
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В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Флойд Айте, но на 53-й минуте гости отыгрались усилиями Джаррода Боуэна. «Дачники» смогли вернуть лидерство на 62-й минуте, когда Стефан Йохансен поразил ворота Аллана Макгрегора.

Благодаря этому успеху «Фулхэм» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, «Халл Сити» (7) занимает 16-ю строчку. У команды Слуцкого четыре поражения в последних пяти играх.

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