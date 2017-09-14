«Халл» проиграл «Фулхэму», потерпев четвёртое поражение в последних пяти матчах

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В конце первого тайма отличился полузащитник хозяев Флойд Айте, но на 53-й минуте гости отыгрались усилиями Джаррода Боуэна. «Дачники» смогли вернуть лидерство на 62-й минуте, когда Стефан Йохансен поразил ворота Аллана Макгрегора.

Благодаря этому успеху «Фулхэм» поднялся на 13-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, «Халл Сити» (7) занимает 16-ю строчку. У команды Слуцкого четыре поражения в последних пяти играх.