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13 сентября 2017, 22:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Нагельсман: У Анчелотти титулов больше, чем у меня рубашек в шкафу

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман извинился за высказывания о возможном будущем в «Баварии» перед нынешним наставником мюнхенцев Карло Анчелотти.

Главный тренер Хоффенхайма Юлиан Нагельсман извинился за высказывания о возможном будущем в Баварии перед нынешним наставником <span class=error>мюнхенцев</span> Карло Анчелотти. Увеличить
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«Это не было официальным заявлением. Речь шла о планах на будущее. Я всегда подчёркивал, что мечтаю тренировать клуб с мировым именем. Это были откровенные и честные ответы.

Я отправил СМС Карло Анчелотти с извинениями. Надеюсь, он читает не только заголовки новостей. Я очень уважаю его, у него больше титулов, чем у меня нижнего белья и рубашек в шкафу, — цитирует тренера Sport Bild.

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