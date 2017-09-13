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13 сентября 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Самый высокооплачиваемый футболист мира отстранен своим клубом от игр за лишний вес

МОСКВА, 13 сен — Р-Спорт. Нападающий китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес, являющийся самым высокооплачиваемым футболистом в мире, на неопределенный срок отстранен от игр своей команды из-за лишнего веса, сообщает агентство Франс Пресс.

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В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец, получающий, по данным СМИ, 38 миллионов евро в год, забил только два мяча в чемпионате Китая и пропустил около половины матчей своей команды из-за травмы. В понедельник сообщалось, что в отставку с поста главного «Шанхай Шэньхуа» ушел уругваец Густаво Пойет. Его сменил У Цзинуй. По словам тренера, Тевес не будет играть, пока не приведет себя в форму.

«Сегодня я поговорил с ним о тактике, но сейчас я не позволю ему играть, он физически не готов. И он, и (колумбийский полузащитник Фредди) Гуарин имеют избыточный вес. Мне нужно нести ответственность перед командой и отвечать перед игроками. Когда ты на поле, но не можешь играть на 100%, тогда это совершенно бессмысленно», — сказал тренер китайской команды.

О переходе Тевеса «Шанхай Шэньхуа» объявил в декабре 2016 года. Отмечается, что в конце сезона аргентинец может покинуть клуб.
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