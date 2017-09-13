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13 сентября 2017, 10:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

В Германии хотят сократить срок действия летнего трансферного окна

Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Райнхард Раубалл намерен выступить с инициативой о сокращения периода действия срока летнего трансферного окна.

Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Райнхард <span class=error>Раубалл</span> намерен выступить с инициативой о сокращения периода действия срока летнего трансферного окна. Увеличить
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Раубалл планирует внести соответствующее предложение в ФИФА и УЕФА.

«Я внесу в повестку дня президиума DFL предложение относительно сокращения срока действия летнего трансферного окна. Затем нужно будет, чтобы в декабре общее собрание членов DFL проголосовало. Если из 36 профессиональных клубов большинство выскажется в пользу этого решения, то тогда нужно будет внести предложение в международные футбольные организации. Тогда, например, в Европе трансферное окно закроется 1 августа 2018 года. Всё это нужно будет основательно изучить, чтобы трансферные сделки соответствовали канонам финансового фэйр-плей, которые УЕФА должен заново определить», — приводит слова Раубалла Sport Bild.

Ранее с подобной инициативой выступил и председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
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