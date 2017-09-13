В Германии хотят сократить срок действия летнего трансферного окна

Раубалл планирует внести соответствующее предложение в ФИФА и УЕФА.

«Я внесу в повестку дня президиума DFL предложение относительно сокращения срока действия летнего трансферного окна. Затем нужно будет, чтобы в декабре общее собрание членов DFL проголосовало. Если из 36 профессиональных клубов большинство выскажется в пользу этого решения, то тогда нужно будет внести предложение в международные футбольные организации. Тогда, например, в Европе трансферное окно закроется 1 августа 2018 года. Всё это нужно будет основательно изучить, чтобы трансферные сделки соответствовали канонам финансового фэйр-плей, которые УЕФА должен заново определить», — приводит слова Раубалла Sport Bild.