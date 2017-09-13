В Германии хотят сократить срок действия летнего трансферного окна
Президент Немецкой футбольной лиги (DFL) Райнхард Раубалл намерен выступить с инициативой о сокращения периода действия срока летнего трансферного окна.
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Раубалл планирует внести соответствующее предложение в ФИФА и УЕФА.
«Я внесу в повестку дня президиума DFL предложение относительно сокращения срока действия летнего трансферного окна. Затем нужно будет, чтобы в декабре общее собрание членов DFL проголосовало. Если из 36 профессиональных клубов большинство выскажется в пользу этого решения, то тогда нужно будет внести предложение в международные футбольные организации. Тогда, например, в Европе трансферное окно закроется 1 августа 2018 года. Всё это нужно будет основательно изучить, чтобы трансферные сделки соответствовали канонам финансового
Ранее с подобной инициативой выступил и председатель правления мюнхенской «Баварии»
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