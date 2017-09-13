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13 сентября 2017, 9:55 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

Бейсебеков обошел Нусербаева в списке «гвардейцев» «Астаны»

Матч Премьер-Лиги против «Атырау» (7:0) стал для защитника «Астаны» Абзала Бейсебекова 196-ым в футболке столичной команды.

Абзал сумел обойти Таната Нусербаева в списке игроков с наибольшим количеством матчей за «Астану».

Больше игр, чем у 24-летнего защитника только в активе у Ненада Эрича (210 матчей), таким образом, Абзал может стать вторым игроком в истории клуба, сыгравшим большее 200 матчей.

Напомним, что Бейсебеков дебютировал за «Астану» в первый год существования клуба — 2009. После чего покинул команду и вернулся в нее в 2012 году, уходя лишь раз в аренду в польскую «Корону».

За свои 196 матчей на счету Абзала 5 голов и 15 результативных передач.

Помимо Бейсебекова и Эрича в ТОП-10 по матчам за «Астану» из действующих игроков входят Дмитрий Шомко (162), Марин Аничич (141) и Патрик Твумаси (141).

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