Бейсебеков обошел Нусербаева в списке «гвардейцев» «Астаны»

Абзал сумел обойти Таната Нусербаева в списке игроков с наибольшим количеством матчей за «Астану».

Больше игр, чем у 24-летнего защитника только в активе у Ненада Эрича (210 матчей), таким образом, Абзал может стать вторым игроком в истории клуба, сыгравшим большее 200 матчей.

Напомним, что Бейсебеков дебютировал за «Астану» в первый год существования клуба — 2009. После чего покинул команду и вернулся в нее в 2012 году, уходя лишь раз в аренду в польскую «Корону».

За свои 196 матчей на счету Абзала 5 голов и 15 результативных передач.

Помимо Бейсебекова и Эрича в ТОП-10 по матчам за «Астану» из действующих игроков входят Дмитрий Шомко (162), Марин Аничич (141) и Патрик Твумаси (141).