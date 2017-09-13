Хихонский «Спортинг», вылетев из примеры, продал больше абонементов, чем все российские клубы
Хихонский «Спортинг» объявил, что продал 24 307 абонементов на сезон-2017/18.
При этом клуб начнет его во втором по силе дивизионе Испании. Вместимость стадиона хихонцев — 30 тысяч человек. И эти данные еще не окончательные, так как срок продажи абонементов истекает 30 сентября.
Для сравнения, московский «Спартак» продал на сезон-2017/18 23 529 абонементов, «Краснодар» — примерно 10 тысяч.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter