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13 сентября 2017, 0:09 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Хихонский «Спортинг», вылетев из примеры, продал больше абонементов, чем все российские клубы

Хихонский «Спортинг» объявил, что продал 24 307 абонементов на сезон-2017/18.

При этом клуб начнет его во втором по силе дивизионе Испании. Вместимость стадиона хихонцев — 30 тысяч человек. И эти данные еще не окончательные, так как срок продажи абонементов истекает 30 сентября.

Для сравнения, московский «Спартак» продал на сезон-2017/18 23 529 абонементов, «Краснодар» — примерно 10 тысяч.

Спортинг Х
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