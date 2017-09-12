Месси, Роналду, Касильяс и Пирло претендуют на премию Golden Foot

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Эта награда вручается игрокам в возрасте не менее 28 лет за вклад в развитие футбола. Выиграть премию можно только один раз.

В список 10 претендентов на Golden Foot попали Лионель Месси, Луис Суарес (оба — «Барселона»), Криштиану Роналду, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Мануэль Нойер, Арьен Роббен (оба — «Бавария»), Икер Касильяс («Порту»), Тьягу Силва («ПСЖ»), Яя Туре («Манчестер Сити») и Андреа Пирло («Нью-Йорк Сити»).

Победитель будет определён по результатам голосования на официальном сайте Golden Foot. Награду вручат во время церемонии в Монако, которая пройдёт 7 ноября.