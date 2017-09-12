«Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера

С 70-летним специалистом подписан контракт сроком на два года.



Ходжсон после чемпионата Европы 2016 года подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии и с тех пор находится без команды.

В английской Премьер-лиге Ходжсон работал с «Блэкберн Роверс», «Фулхэмом», «Ливерпулем» и «Вест Бромвич Альбион».

Пост наставника «Кристал Пэлас» стал вакантным на этой неделе после того, как клуб объявил об уходе Франка де Бура.

«Кристал Пэлас» стартовал в новом сезоне с четырёх кряду поражений в АПЛ. При этом «орлы» не забили ни одного мяча в чемпионате.