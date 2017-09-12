«Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера
«Кристал Пэлас» официально объявил о назначении Роя Ходжсона на пост главного тренера.
С 70-летним специалистом подписан контракт сроком на два года.
Ходжсон после чемпионата Европы 2016 года подал в отставку с поста главного тренера сборной Англии и с тех пор находится без команды.
В английской
Пост наставника «Кристал Пэлас» стал вакантным на этой неделе после того, как клуб объявил об уходе Франка де Бура.
«Кристал Пэлас» стартовал в новом сезоне с четырёх кряду поражений в АПЛ. При этом «орлы» не забили ни одного мяча в чемпионате.
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