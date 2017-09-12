Роберт Левандовски: Скоро футбол будет похож на голливудский фильм
Сегодня стартует групповой этап Лиги чемпионов. «Бавария» (Мюнхен) также берет старт, и в связи с этим Роберт Левандовски дал громкое и умное (согласитесь, эти два понятия соединяются нечасто) интервью «Шпигелю» под названием «Футбол — это капитализм». «Советский спорт» предлагает вам познакомиться с переводом этого интервью (с небольшими сокращениями).
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ХОЧУ ВЫИГРАТЬ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ
— Лига чемпионов — это единственный турнир, который Вы все еще воспринимаете всерьез?
— Я еще не выигрывал этот титул, так что Лига чемпионов особо привлекательна. К тому же меня все еще раздражает, что я с «Боруссией» (Дортмунд) проиграл в финале 2013 года в Лондоне.
Конечно, я хочу
— Вы уже пять раз становились чемпионом Германии. Будет ли бундеслига
— Спортсмен
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТОВАРИЩЕСКИХ МАТЧЕЙ НЕ ИДЕТ НА ПОЛЬЗУ
— В начале сезона многие критики упрекали вас в том, что у вас отсутствует мотивация, и вы выглядите расстроенным.
— Я должен признаться, что этим летом мне на самом деле было сложно мотивировать себя. Я уже несколько лет играю в трехдневном ритме без больших перерывов. Это большое напряжение, особенно для мозгов. Поэтому для меня очень важна хорошая подготовка к сезону. В ней лежит основа моей работы в течение сезона, когда мои мозги устают.
— А в Азии
— Мы сыграли там очень много матчей. В таких условиях тебе, как профессионалу, нужно решать: я хочу выкладываться на полную в этих играх или работать на оставшихся тренировках так, чтобы быть в форме следующей весной, когда будут разыгрываться титулы сезона. Я не могу тренировать свою выносливость и развивать силу в течение сезона, для этого нет времени между многочисленными матчами.
Мы, спортсмены, страдаем от постоянного перенапряжения. Это следствие плотного графика и возрастающего темпа игры. Единственная возможность защитить себя от получения серьезных травм — это, помимо хорошего питания и достаточного восстановления, эффективная тренировка в свободных от матчей периодах зимой и летом. Очевидно, что в Азии я был сосредоточен на тренировках. Большое количество товарищеских матчей не пойдет мне на пользу, если в декабре спустя три дня после матча против «Реала» в Лиге чемпионов я должен ехать играть в снегопад во Фрайбурге.
— Для этого у Вас нет мотивации?
— Фрайбург — это просто пример. Вы можете назвать и другую команду, которая, как правило, не борется за чемпионство. Они играют против нас с 10 игроками в своей штрафной. Пять защитников вокруг, которые преследуют меня, и нет места, чтобы развернуться. Если я устал от еврокубковых матчей, стадион забит, и самое лучшее для болельщиков соперника — освистать игроков «Баварии», то я действительно должен упорно тренироваться для того, чтобы показать лучший результат в этот момент.
ТЕЛО И МОЗГ
— Как Вы готовитесь к таким матчам?
— Многие годы у меня действует следующая формула: если мои мозги устали, мое тело должно функционировать на 100%, чтобы я не получил травму. Если я в форме, то я полностью могу положиться на работу моего тела.
— Есть ли у Вас определенные приемы, помогающие мотивировать себя?
— Например, перед матчем я иногда представляю, что в этот раз я хочу забить гол, и мяч полетит прямо в угол. Или я планирую, что сделаю определенный прием во время
— Звучит так, как будто некоторые матчи в бундеслиге для Вас больше тренировка, нежели соревнование. Говорит ли это о качестве бундеслиги?
— Я знаю, что сейчас это не всем понравится… В бундеслиге нужно больше таких команд, как «РБ Лейпциг». Сильные команды вынуждают нас инвестировать еще больше. Бундеслига не может доминировать
БОЛЬШЕ ШОУ И БОЛЬШЕ ШУМИХИ
— Почему Вы говорите о коммерциализации?
— Если у тебя больше
— Руководство бундеслиги было за эти поездки.
— Я скептически отношусь к таким поездкам за рубеж. Не только
— Немецкий — это недостаток?
— Да, особенно по сравнению с АПЛ и Ла Лигой. На английском и испанском говорят во многих странах мира, на немецком — нет. Большая часть населения уже только поэтому смотрит испанскую или английскую лигу. Телевидение реагирует на пожелания своих зрителей и работает прежде всего с лигами, чей язык они понимают.
— Как бундеслига может удержаться в этом рынке?
— Для этого руководству нужно много работать. Но в итоге речь идет только об успехах на международной арене и покупке
КАК ОСТАНОВИТЬ ТРАНСФЕРНОЕ БЕЗУМИЕ
— На данный момент суперзвезды переезжают скорее в Англию и Испанию.
— До сегодняшнего дня «Бавария» платила за игроков не больше 40 млн евро. В футболе эта сумма уже давно средняя, а не самая большая. За прошедшие годы не было такого роста вместе с рынком, как у «Реала» или «Манчестера». И теперь отставание от максимальных сумм огромное.
— Ули Хенесс сказал, что он не хочет присоединяться к трансферному безумию.
— Деньги — важный, если не единственный, фактор, который необходим для получения
— В «Баварии» имеет значение не только сумма отступных, но и зарплата игроков. Что бы случилось, если бы «Бавария», как якобы было запланировано, купила Санчеса у «Арсенала» и платила ему 25 млн в год?
— Наверно, тогда парочка из нас, игроков, пошла бы к руководству и попросила повышения зарплаты. Потому что такая большая разница в зарплатной ведомости команды может быть опасной и приведет к зависти и плохому отношению к коллегам.
— Кажется, «ПСЖ» это доставляет меньше проблем. Клуб купил Неймара за 222 млн евро и сделал его самым оплачиваемым игроком в команде.
— Одним из первых слов, которое я, поляк, выучил в Германии, было слово «Ordnung» (порядок). Везде должен быть свой порядок. Прежде всего — в бухгалтерии, в финансах. Поэтому я думаю, что трансфер, подобный переходу Неймара, в Германии был бы невозможен.
— УЕФА несколько лет назад ввел финансовый
— Футбол — это чистый капитализм. Каждый хочет зарабатывать деньги в этой отрасли. В этом нет ничего плохого, так работает все наше западное общество. Тем не менее футбольные ассоциации должны сформулировать правила для того, чтобы рынок окончательно не вышел
УЕФА должен проверить громкие трансферы этого лета и работать вместе с ФИФА над тем, чтобы закрыть лазейки в правилах.
— Усман Дембеле, Филиппе Коутиньо, Мбаппе — это трансферное окно показало, что верность своему клубу в футболе больше не играет никакой роли. Контракты тоже обесценились?
— Нужно перестать говорить о профессиональном футболе с такими эмоциями. Верность — прекрасное слово, великолепное романтичное представление, и она важна в личной жизни. Но в спорте другие параметры: успех и деньги. Эти два компонента, ничто другое, решают все, когда речь идет о трансфере.
— Значит, это справедливо, когда игрок выпытывает трансфер, устраивая забастовку?
— Забастовка — самый плохой из всех методов, подобное не происходит в
Соотношение сил в футболе за последние годы сильно изменилось, и оно в пользу игроков. Если игрок на самом деле хочет перейти в другой клуб, то он, как правило, сможет это осуществить. Поэтому я одобрил бы, если футбольные союзы обязали бы прописывать в контрактах фиксированные суммы отступных. Тогда можно было бы подумать о различных моделях: у клубов побогаче, помимо фиксированных отступных, была бы, например, доплата за честную игру в размере 20%, а клубы беднее могли бы платить меньше за игрока, если он решил к ним перейти.
ДЕНЬГИ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ
— Вы думаете, что с такой концепцией было бы больше справедливости?
— Так можно было бы перераспределять деньги в футболе. Кроме того, такая модель защитила бы не только клубы от возможных забастовок игроков, но и игроков от деградации. Потому что мы часто говорим о неправильном поведении игроков. Но за свою карьеру я часто сталкивался с тем, что клуб мог причинить игроку, когда он хотел его продать. Тренировка с резервной командой в таком случае часто была одной из самых мягких форм сортировки.
— Но Ваша модель не защитит футбол от его превращения в чистый бизнес.
— В будущем в футбол будет вливаться еще больше денег, чем мы сейчас можем представить. Не имеет значения, в какую точку земного шара я приеду, люди там смотрят футбол. И именно эта страсть, эта эмоциональность болельщиков приводит к тому, что все больше инвесторов будет приходить на рынок. Благодаря футболу они добираются до молодых и пожилых людей, мужчин, женщин и детей, которые хотят выразить свою любовь к команде, покупая символику клуба и билеты на матч, подписки на каналы или приобретая акции. Шансы получить доход в футболе выше, чем
— За последнее время прошло много демонстраций болельщиков против коммерциализации футбола. Они жалуются, что футбол слишком отдалился от них.
— То, что сейчас происходит в футболе, это тонкая грань между региональностью и глобализацией. Ты должен расти как клуб, как лига, если хочешь и дальше быть на одном уровне с иностранными клубами и союзами. И это проводит нас к важному вопросу: какая целевая аудитория у клуба? Она живет в Мюнхене, Азии или Америке? Решение этого конфликта сейчас — один из самых больших вызовов для клубов. Очевидно, что это приведет к разочарованию тех, кто уже несколько десятилетий поддерживает клуб. Эти люди не должны получить ощущение, что ими воспользовались.
— Как футбол должен решить эту дилемму?
— Руководители должны установить границы дозволенного. Нужны ли нам камеры на бокалах пива, как это было на нашем праздновании чемпионства после матча с «Фрайбургом»? Должен ли сейчас наш пивной душ превратиться в маркетинговое событие? Чемпионство — очень эмоциональный момент, и он должен всегда быть аутентичным. Я понимаю болельщиков, которых это разозлило. Нужен ли нам концерт между таймами в перерыве финала Кубка Германии? Возможно. Многие смотрят Супербоул в США в том числе
— Будет ли футбол
— Игра всегда будет самой важной составляющей. Но время вокруг этих 90 минут станет, наверно, больше похожим на голливудский фильм. Это развитие уже не остановить.
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