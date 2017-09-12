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12 сентября 2017, 19:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Определены лучший гол, сейв и футболист 3-го тура чемпионата Испании

Официальный канал испанской Примеры в YouTube определил лучшие моменты и лучшего футболиста 3-го тура чемпионата.

Официальный канал испанской Примеры в YouTube определил лучшие моменты и лучшего футболиста 3-го тура чемпионата. Увеличить
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Лучшим голом признан мяч полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри в гостевом матче с «Леганесом» (2:1).

Лучший сейв оказался на счету голкипера «Леванте» Рауля Фернандес-Кавады, который отразил сложный удар форварда «Реала» Гарета Бэйла. В итоге «Леванте» удалось добиться ничьей с действующим чемпионом Испании — 1:1.

Лучшим игроком 3-го тура стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, оформивший хет-трик в матче с «Эспаньолом» (5:0).

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