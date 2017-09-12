Определены лучший гол, сейв и футболист 3-го тура чемпионата Испании
Официальный канал испанской Примеры в YouTube определил лучшие моменты и лучшего футболиста 3-го тура чемпионата.
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Лучшим голом признан мяч полузащитника «Хетафе» Мауро Арамбарри в гостевом матче с «Леганесом» (2:1).
Лучший сейв оказался на счету голкипера «Леванте» Рауля
Лучшим игроком 3-го тура стал форвард «Барселоны» Лионель Месси, оформивший
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