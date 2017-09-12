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12 сентября 2017, 18:27 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

FA отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию Мане

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию нападающего Садио Мане, сообщается на официальном сайте организации.

Футбольная ассоциация Англии (FA) отклонила апелляцию Ливерпуля на <span class=error>трёхматчевую</span> дисквалификацию нападающего <span class=error>Садио</span> <span class=error>Мане</span> сообщается на официальном сайте организации. Увеличить
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Сенегалец получил прямую красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), после того как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу. В результате столкновения бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.

Из-за трёхматчевой дисквалификации Мане не поможет «Ливерпулю» в матчах с «Бёрнли» (16 сентября) и «Лестер Сити» (23 сентября) в АПЛ, а также пропустит ещё одну игру с «лисами» (19 сентября) в Кубке лиги.

9.09.2017 14:30 Зрители 54172 основной раунд: 4-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
24′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
45+6′ Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 33
53′ Габриэл Жезус (С. Агуэро) 33
77′ Лерой Сане (Бенж. Менди) 19
90+1′ Лерой Сане (К. Уокер) 19
Составы
Луис да Силва Данилу 3
Джон Стоунс 5
Кайл Уокер 2
Бенжамен Менди 22
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
28′ Фернандинью 25
45′ Эдерсон 31
Клаудио Браво 1
6′ 71′ Николас Отаменди 30
Эльяким Мангала 15
57′ Габриэл Жезус 33
Лерой Сане 19
22 Симон Миньоле
66 Трент Александр-Арнольд 19′
18 Альберто Морено
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип
14 Джордан Хендерсон
23 Эмре Джан 80′
19 Садио Мане 37′
5 Джорджиньо Вайналдум 58′
7 Джеймс Милнер
9 Роберту Фирмину 67′
29 Доминик Соланке
11 Мохамед Салах 45′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
8 Угловые 3
10 Фолы 9
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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