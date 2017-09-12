FA отклонила апелляцию «Ливерпуля» на трёхматчевую дисквалификацию Мане

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Сенегалец получил прямую красную карточку в гостевом матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:5), после того как попал ногой в лицо вратарю соперника Эдерсону Мораесу. В результате столкновения бразильский голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы не смог продолжить матч и покинул поле на носилках.