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12 сентября 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гуанчжоу Эвергранд» вылетел из ЛЧ, несмотря на победу 5:1 над «Шанхай СИПГ»

«Шанхай СИПГ», главным тренером которого является бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов.

Шанхай <span class=error>СИПГ</span> главным тренером которого является бывший наставник Зенита <span class=error>Андре</span> <nobr>Виллаш-Боаш</nobr> вышел в полуфинал азиатской Лиги чемпионов. Увеличить
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Перед «Гуанчжоу Эвергранд» стояла практически невыполнимая задача, так как в первой игре команда Луиса Фелипе Сколари уступила «Шанхай СИПГ» со счётом 0:4.

На своём поле «Гуанчжоу Эвергранд» в основное время удалось забить четыре безответных гола. В дополнительное время у «Шанхай СИПГ» один гол отыграл бывший нападающий «Зенита» Халк, но в самой концовке хозяева реализовали пенальти и счёт стал 5:1. По регламенту была назначена серия пенальти, в которой удачливее были футболисты «Шанхай СИПГ» — 5:4.
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