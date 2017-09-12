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12 сентября 2017, 16:28 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Диего Коста прибыл в Мадрид, где будет тренироваться по индивидуальной программе

Нападающий «Челси» Диего Коста накануне прилетел из Бразилии в Мадрид, где собирается проводить тренировки по индивидуальной программе. Об этом сообщил сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Нападающий <span class=error>Челси</span> Диего Коста накануне прилетел из Бразилии в Мадрид где собирается проводить тренировки по индивидуальной программе. Увеличить
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Бразильский футболист намерен перейти в «Атлетико», а представители испанской команды предпринимают попытки договориться с лондонцами о переходе Косты, чтобы тот смог начать занятия в общей группе мадридского клуба.

28-летний футболист не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.

Ранее в СМИ распространили информацию, что Коста может полгода играть в «Бешикташе» на правах аренды. Цвета «Атлетико» Коста защищал с 2010 по 2014 год.

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