Диего Коста прибыл в Мадрид, где будет тренироваться по индивидуальной программе

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Бразильский футболист намерен перейти в «Атлетико», а представители испанской команды предпринимают попытки договориться с лондонцами о переходе Косты, чтобы тот смог начать занятия в общей группе мадридского клуба.

28-летний футболист не хочет возвращаться в Англию, так как главный тренер «Челси» Антонио Конте сказал, что не рассчитывает на него в новом сезоне, и дал указание тренироваться с резервной командой.

Ранее в СМИ распространили информацию, что Коста может полгода играть в «Бешикташе» на правах аренды. Цвета «Атлетико» Коста защищал с 2010 по 2014 год.