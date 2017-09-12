Отступные за Бензема в новом контракте с «Реалом» составят € 1 млрд

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France Football сообщает, что на этой неделе о продлении контракта будет объявлено официально. Сумма отступных в договоре 29-летнего игрока составит € 1 млрд.

В «Реал» Бензема перешёл в 2009 году из «Лиона». За «сливочных» форвард провёл 371 матч, забил 182 гола и отдал 104 результативные передачи.