Ибрагимович признался, что практически восстановился после травмы колена
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что скоро полностью оправится от полученной в прошлом сезоне травмы колена, передает слова шведа Aftonbladet.
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«Колено почти восстановилось. Я хочу, чтобы все набрались терпения, и когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, будьте терпеливыми, и я вернусь сильнее, чем когда-либо», — сказал Ибрагимович.
Ранее сообщалось, что «МЮ» заключил новый контракт с нападающим сроком на один год. 35-летний футболист уже выступал за клуб в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 мячей.
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