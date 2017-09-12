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12 сентября 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Газета.Ру

Ибрагимович признался, что практически восстановился после травмы колена

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что скоро полностью оправится от полученной в прошлом сезоне травмы колена, передает слова шведа Aftonbladet.

Форвард Манчестер Юнайтед <span class=error>Златан</span> Ибрагимович заявил что скоро полностью оправится от полученной в прошлом сезоне травмы колена передает слова шведа Aftonbladet. Увеличить
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«Колено почти восстановилось. Я хочу, чтобы все набрались терпения, и когда я вернусь, мир об этом узнает. Продолжайте поддерживать меня, будьте терпеливыми, и я вернусь сильнее, чем когда-либо», — сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что «МЮ» заключил новый контракт с нападающим сроком на один год. 35-летний футболист уже выступал за клуб в прошлом сезоне, сыграв во всех турнирах 46 матчей и забив 28 мячей.

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