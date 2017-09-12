«Челси» презентовал третью форму черного цвета
В день старта в Лиге чемпионов «Челси» представил третью форму. Она выполнена в
темно-серых и черных тонах с использованием камуфляжного дизайна и деталей цвета электрик.
Напомним, нынешний сезон «Челси» проводит в домашнем синем и гостевом белом комплектах формы. Как и в домашнем и выездном комплектах, в третьем комплекте использована технология Nike AeroSwift.
Впервые «Челси» сыграет в черной форме 27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
Напомним, во вторник чемпионы Англии примут на «Стэмфорд Бридж» дебютанта группового этапа Лиги чемпионов «Карабах». Начало матча — 21:45 (мск).
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