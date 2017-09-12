«Челси» презентовал третью форму черного цвета

Напомним, нынешний сезон «Челси» проводит в домашнем синем и гостевом белом комплектах формы. Как и в домашнем и выездном комплектах, в третьем комплекте использована технология Nike AeroSwift.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">And here it is! Introducing our new <a href="https://twitter.com/nikefootball">@nikefootball</a> third kit! <a href="https://twitter.com/hashtag/WeAreThePride?src=hash">#WeAreThePride</a><br><br>Get yours: <a href="https://t.co/U3jy0sxKYQ">https://t.co/U3jy0sxKYQ</a> <a href="https://t.co/5ZJAdGcALz">pic.twitter.com/5ZJAdGcALz</a></p>— Chelsea FC (@ChelseaFC) <a href="https://twitter.com/ChelseaFC/status/907514623544487938">12 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Впервые «Челси» сыграет в черной форме 27 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

Напомним, во вторник чемпионы Англии примут на «Стэмфорд Бридж» дебютанта группового этапа Лиги чемпионов «Карабах». Начало матча — 21:45 (мск).