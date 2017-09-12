Испанец Феррер из «Кайрата» выдал лучший дебют среди тренеров, принявших клубы КПЛ по ходу сезона

Феррер пришел в алматинский клуб 26 июля. С того момента кайратовцы под его руководством одержали пять побед подряд в премьер-лиге и до одного очка сократили отставание от лидирующей в таблице «Астаны». Правда, действующий чемпион имеет две игры в запасе.

Поначалу неплохо складывалось и для главного тренера «Атырау» Сергея Павлова. Россиянин дебютировал с трех побед кряду и одной ничьей, после чего «нефтяники» начали выступать с переменным успехом, чередуя успешные игры с провальными.

Роберт Евдокимов начинал работу в «Тоболе» с двух побед, а после костанайцы потерпели три поражения. Лишь в последних трех турах начали набирать очки (ничья и две виктории).

Самый худший дебют получился у Владимира Муханова. При нем «Актобе» проиграл четыре матча подряд, три из них на своем поле. Впоследствии «красно-белые» вместе с новым тренерским штабом подверглись критике со стороны болельщиков. Но в последних трех турах актюбинцы набрали семь очков и с последнего 12-го места поднялись на десятое, чем немного смягчили давление на команду.

Напомним, что в ходе сезона тренерские перестановки произошли в футбольных клубах «Кайрат» (Карлос Феррер вместо Кахабера Цхададзе), «Тобол» (Роберт Евдокимов — Омари Тетрадзе), «Иртыш» (Вячеслав Грозный — Димитар Димитров), «Шахтер» (Саулюс Ширмялис — Алексей Еременко), «Атырау» (Сергей Павлов — Зоран Вулич), «Актобе» (Владимир Муханов — Игорь Рахаев), «Окжетпес» (Виктор Пасулько — Владимир Муханов).

Матчи 27-го тура КПЛ пройдут в три дня. 16 сентября играют «Иртыш» — «Акжайык», «Тобол» — «Ордабасы», «Тараз» — «Кайрат», «Атырау» — «Актобе», 17-го числа «Шахтер» — «Окжетпес», 18-го числа «Кайсар» — «Астана».