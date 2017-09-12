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12 сентября 2017, 14:13 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Эдерсон вернулся к тренировкам в «шлеме Чеха». Фото

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт клуба. Бразильский голкипер принял участвовал в занятии в защитном шлеме, подобном тому, в котором выступает вратарь «Арсенала» Петр Чех.

Напомним, голкиперу наложили швы после стыка с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане в матче 4-го чемпионата Англии, завершившемся победой «горожан» — 5:0. Эдерсона заменили после того, как форвард мерсисайдцев нанес ему удар шипами бутсы по голове.

Ранее появилась информация, согласно которой 24-летний бразилец хочет принять участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда», который состоится 13 сентября.

9.09.2017 14:30 Зрители 54172 основной раунд: 4-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Юрген Клопп
Голы
24′ Серхио Агуэро (К. Де Брейне) 10
45+6′ Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 33
53′ Габриэл Жезус (С. Агуэро) 33
77′ Лерой Сане (Бенж. Менди) 19
90+1′ Лерой Сане (К. Уокер) 19
Составы
Луис да Силва Данилу 3
Джон Стоунс 5
Кайл Уокер 2
Бенжамен Менди 22
Кевин Де Брейне 17
Давид Сильва 21
Серхио Агуэро 10
28′ Фернандинью 25
45′ Эдерсон 31
Клаудио Браво 1
6′ 71′ Николас Отаменди 30
Эльяким Мангала 15
57′ Габриэл Жезус 33
Лерой Сане 19
22 Симон Миньоле
66 Трент Александр-Арнольд 19′
18 Альберто Морено
17 Рагнар Клаван
32 Жоэль Матип
14 Джордан Хендерсон
23 Эмре Джан 80′
19 Садио Мане 37′
5 Джорджиньо Вайналдум 58′
7 Джеймс Милнер
9 Роберту Фирмину 67′
29 Доминик Соланке
11 Мохамед Салах 45′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
13 Удары (всего) 7
10 Удары в створ 3
8 Угловые 3
10 Фолы 9
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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