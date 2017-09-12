Эдерсон вернулся к тренировкам в «шлеме Чеха». Фото
Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный сайт клуба. Бразильский голкипер принял участвовал в занятии в защитном шлеме, подобном тому, в котором выступает вратарь «Арсенала» Петр Чех.
Напомним, голкиперу наложили швы после стыка с нападающим «Ливерпуля» Садио Мане в матче 4-го чемпионата Англии, завершившемся победой «горожан» — 5:0. Эдерсона заменили после того, как форвард мерсисайдцев нанес ему удар шипами бутсы по голове.
Ранее появилась информация, согласно которой 24-летний бразилец хочет принять участие в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Фейеноорда», который состоится 13 сентября.
|9.09.2017 14:30
|Зрители 54172
|основной раунд: 4-й тур
|Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
|Манчестер Сити
|5:0
|Ливерпуль
|Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
|Хосеп Гвардьола
|Юрген Клопп
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|13
|Удары (всего)
|7
|10
|Удары в створ
|3
|8
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|9
|5
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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