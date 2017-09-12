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12 сентября 2017, 13:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Киевское «Динамо» не подавало апелляцию на присуждение технического поражения

Киевское «Динамо» пока не подало апелляцию на решение КДК ФФУ о присуждении ему технического поражения за неявку на матч чемпионата Украины с «Мариуполем», сообщает Sport Arena.

Киевское Динамо пока не подало апелляцию на решение <span class=error>КДК</span> <span class=error>ФФУ</span> о присуждении ему технического поражения за неявку на матч чемпионата Украины с Мариуполем сообщает Sport Arena. Увеличить
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Сейчас в «Динамо» ждут полного решения КДК по этому вопросу, где должна быть расписана и аргументирована вина киевлян при неявке на матч с мариупольцами и даны обоснования присуждения команде технического поражения. Лишь на основании всех пояснений «Динамо» и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. У киевлян есть 10 дней с момента оглашения решения на подачу апелляции.

Отмечается, что в «Динамо» не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.

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