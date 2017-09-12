Киевское «Динамо» не подавало апелляцию на присуждение технического поражения

Сейчас в «Динамо» ждут полного решения КДК по этому вопросу, где должна быть расписана и аргументирована вина киевлян при неявке на матч с мариупольцами и даны обоснования присуждения команде технического поражения. Лишь на основании всех пояснений «Динамо» и сформирует свой протест в апелляционный комитет ФФУ. У киевлян есть 10 дней с момента оглашения решения на подачу апелляции.



Отмечается, что в «Динамо» не уверены в отношении успешности апелляции. Юристы киевского клуба уже занимаются оформлением подачи документов в Лозанну, чтобы направить туда прошение сразу после негативного для них решения апелляционного комитета.