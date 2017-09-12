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12 сентября 2017, 12:47 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

ФК «Иртыш» расстался с Гетериевым из-за нарушения дисциплины

Руководство павлодарского «Иртыша» рассталось с полузащитником команды Казбеком Гетериевым, не дожидаясь окончания сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инициатором расторжения соглашения выступил главный тренер Вячеслав Грозный. Но его решение было поддержано командой. Гетериев уже несколько раз был на грани отчисления, но каждый раз ему предоставлялся еще один шанс. Но в этот раз с бывшим игроком сборной решили не церемониться: расторжение контракта в одностороннем порядке. Причина — систематические нарушения дисциплины.

32-летний Гетериев перешел в «Иртыш» в 2015 году, в Казахстане он также защищал цвета «Кайрата», «Ордабасы» и «Кайсара», но во всех этих клубах его пребывание оказывалось недолгим. В текущем сезоне он выходил на поле в 14 матчах премьер-лиги.

До переезда в Казахстан, Гетериев выступал на родине — в России. Лучшие годы его карьеры пришлись на «Спартак-Нальчик». Также он защищал цвета «Алании» и «Жемчужины-Сочи». В составе сборной Казахстана полузащитник сыграл в семи матчах.

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