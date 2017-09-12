Эта дивная картина, когда прыгают с трамплина…

19 августа, заменив Карлоса Солера, впервые в матче Ла Лиги с «Лас Пальмасом» в составе «Валенсии» на поле появился 22-летний серб Неманья Максимович. Тот самый, которого «Астана» обнаружила несколько лет назад в мало кому известном словенском «Домжале». Прежде футболисты КПЛ в клубы Примеры не перебирались. Чемпионат Казахстана дал настоящую путевку в большой футбол перспективному сербу. Но для него ли одного?

Если удариться в воспоминания, то первый подобный пример был отмечен еще в начале этого века. Перед началом сезона 2003 года в состав «Иртыша» перешел выступавший до того за «Анжи» 23-летний на тот момент форвард из Литвы Андрюс Величка. Справедливости ради, тот казахстанский опыт вряд ли можно было считать для прибалта удачным. В 12 поединках чемпионата нашей страны в составе павлодарцев литовский нападающий не отметился ни одним забитым мячом. В итоге по окончании сезона Андрюс вернулся в родной «Каунас», где провел пару неплохих сезонов. Да что там неплохих — откровенно хороших. Настолько хороших, что игроком всерьез заинтересовался шотландский «Хартс», владельцем которого, как известно, в то время являлся литовский олигарх Владимир Романов. Там Величка сумел проявить себя с самой лучшей стороны, и впоследствии форвард выступал (и, самое главное, — забивал!) за «Глазго Рейнджерс» и «Абердин». Андрюс, к слову, является чемпионом Шотландии 2009 года. А игровую карьеру он завершил только по окончании сезона 2016 года — в возрасте 37 лет.



Но то дела, пусть и не так давно, однако минувших все же дней. Реально ли обнаружить подобные примеры, помимо Максимовича, сегодня?.. Оказывается, да.



Казахстанские футбольные болельщики, конечно же, отлично помнят такого камерунского нападающего, как Леандре Тавамба. Не далее, как в 2016 году он защищал цвета «Кайрата». Сезон в нашей южной столице у африканца получился не слишком ярким — в 22 поединках в рамках КПЛ он забил только 4 мяча, все время оставаясь в тени Жерара Гоу. Но потом Тавамба перешел в «Партизан» из Белграда, и там дела у него идут в гору. После половины сезона, ушедшей на адаптацию к местному футболу, форвард ударно начал новый чемпионат Сербии: 7 матчей — 4 гола. В еврокубках в составе «черно-белых» Леандре уже отметился в воротах «Олимпиакоса» и «Видеотона». Фактурный форвард успел стать чемпионом Сербии и обладателем местного национального Кубка. В интервью сербским СМИ Тавамба рассказывает, что играет за «Партизан» не из-за денег, а потому что невероятно сильно любит этот клуб. Так что, похоже, белградцы и камерунец нашли друг друга.

Македонский «Вардар», за который до последнего времени играл хорошо нам известный по выступлениям за «Астану» черногорец Дамир Кояшевич (а зимой, кстати, там мог оказаться и Сергей Хижниченко, отправившийся в итоге в Беларусь…), многие у нас не воспринимают всерьез. И зря. Не нужно забывать, что македонцы совсем не так давно не пустили в групповой турнир Лиги Европы «Фенербахче». А до этого выбили из квалификации Лиги Чемпионов УЕФА «Мальме». И все это — при деятельном участии Кояшевича. Однако буквально на флажке летнего трансферного окна Дамир перебрался в состав сербской «Войводины» — бронзового призера чемпионата своей страны прошлого сезона. Которая, правда, в этом году в еврокубке выступила неудачно… Потому, наверное, что была на тот момент еще без Кояшевича.



Голландец Деслей Уббинк по окончании сезона 2016 года перешел, как известно, из карагандинского «Шахтера» в ряды «Тренчина», действующего чемпиона Словакии. Правда, повторить этот громкий успех его новой дружине не удалось — в своем национальном чемпионате по итогам сезона-2016/2017 она финишировала на 4 месте. Что, тем не менее, принесло «Тренчину» путевку в квалификацию Лиги Европы. Где, пройдя кутаисское «Торпедо», словаки, однако, уступили дорогу «Бней Иегуде» из Израиля. 24-летний голландский футболист принял участие во всех четырех еврокубковых поединках «Тренчина». Забитыми мячами там Уббинк не отметился, но отдал 3 голевые передачи.