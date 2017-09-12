Футболист «Фрайбурга» Раве дисквалифицирован на четыре матча

Матч завершился со счетом 0:0. На 31-й минуте встречи Раве был удален с поля за нарушение правил на капитане «Боруссии» Марселе Шмельцере, из-за которого игрок команды из Дортмунда не смог продолжить встречу. Позднее у Шмельцера было диагностировано серьезное повреждение лодыжки, из-за которого футболист пропустит около шести недель.

Раве перешел во «Фрайбург» минувшим летом из швейцарского клуба «Янг Бойз» за €4,5 млн. Матч против «Боруссии» стал для 28-летнего француза дебютным в составе новой команды. После трех туров чемпионата Германии «Боруссия» с семью очками в активе возглавляет турнирную таблицу, набравший два очка «Фрайбург» идет на 15-м месте.