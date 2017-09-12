Голевой дубль Павла Савицкого помог «Неману» обыграть «Днепр» в чемпионате Беларуси по футболу

Могилевчане стойко оборонялись более часа. На 78-й минуте полузащитник сборной Беларуси совершил сольный проход к штрафной соперника и точно пробил по воротам. Окончательный счет в игре был установлен за пять минут до завершения встречи в Гродно. Гол в активе также Павла Савицкого, который поставил точку в комбинации «Немана». В другом матче завершившегося 21-го тура футболисты «Торпедо-БелАЗ» не смогли удержать победный счет во встрече с аутсайдером турнира новополоцким «Нафтаном», сыграв вничью — 1:1.

В турнирной таблице чемпионата лидирует минское «Динамо» — 49 очков. Подопечные Сергея Гуренко на два балла опережают солигорский «Шахтер» — 47. Замыкает тройку призеров борисовский БАТЭ — 45 баллов.

Матчи 22-го тура чемпионата Беларуси по высшей лиге пройдут в три дня. 16 сентября сыграют «Динамо-Минск» — «Минск», «Крумкачы» — «Торпедо-БелАЗ», «Витебск» — «Гомель», «Днепр» — «Городея». 17 сентября встретятся команды «Нафтан» — «Неман», «Слуцк» — «Динамо-Брест», «Славия» — «Шахтер», а завершится 22-й тур 18 сентября встречей футболистов «Ислочи» и БАТЭ.