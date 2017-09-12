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12 сентября 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Lenta.Ru

Назван любимый футбольный клуб Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын является поклонником английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом газете The Sun рассказал итальянский политик Антонио Рацци.

Лидер <span class=error>КНДР</span> <span class=error>Ким</span> <span class=error>Чен</span> Ын является поклонником английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед. Об этом газете The Sun рассказал итальянский политик <span class=error>Антонио</span> <span class=error>Рацци</span>. Увеличить
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Он заявил, что северокорейский лидер признался в этом ему сам. Также Рацци отметил, что Ким Чен Ын следит за всеми крупными футбольными турнирами, а игру полюбил в юношестве, когда учился в Швейцарии.

Рацци также сказал, что лидер КНДР надеется на скорое появление в чемпионате Англии и других популярных лигах футболистов из Северной Кореи.

В конце августа СМИ сообщили о рождении у Ким Чен Ына третьего ребенка. По имеющейся информации, новорожденный — мальчик. Он появился на свет около полугода назад. По неподтвержденным сведениям, у Ким Чен Ына также есть две дочери.

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